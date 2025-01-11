Влияние сна на старение мозга: результаты исследования

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование: отдых в постели может снизить риск развития слабоумия на 74%

Порой пара дополнительных часов сна в выходные может принести гораздо больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Sleep and Breathing, показало, что отдых в постели может снизить вероятность развития деменции более чем на 70%.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Как проводилось исследование

Учёные из Национального университета Тайваня в Тайбэе в течение двух лет наблюдали за 215 мужчинами и женщинами старше 65 лет. Добровольцы вели дневники сна и использовали акселерометры - устройства, отслеживающие движения тела, чтобы регистрировать время сна. На основе этих данных исследователи анализировали, у какого процента людей развилась когнитивная дисфункция — ранний признак слабоумия.

Результаты исследования

Результаты показали, что примерно половина участников проводила утро в постели в выходные, навёрстывая упущенные в течение недели часы сна. Интересно, что у этих людей риск ухудшения когнитивных функций был на 74% ниже, чем у тех, кто не позволял себе такие дополнительные часы отдыха.

Значение исследования

Это исследование подчёркивает важность полноценного отдыха и восстановления, особенно для пожилых людей. Качественный сон и достаточное количество отдыха могут сыграть ключевую роль в замедлении или предотвращении развития деменции и других когнитивных нарушений.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

