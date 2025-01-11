Влияние сна на старение мозга: результаты исследования

Порой пара дополнительных часов сна в выходные может принести гораздо больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Sleep and Breathing, показало, что отдых в постели может снизить вероятность развития деменции более чем на 70%.
Учёные из Национального университета Тайваня в Тайбэе в течение двух лет наблюдали за 215 мужчинами и женщинами старше 65 лет. Добровольцы вели дневники сна и использовали акселерометры - устройства, отслеживающие движения тела, чтобы регистрировать время сна. На основе этих данных исследователи анализировали, у какого процента людей развилась когнитивная дисфункция — ранний признак слабоумия.
Результаты показали, что примерно половина участников проводила утро в постели в выходные, навёрстывая упущенные в течение недели часы сна. Интересно, что у этих людей риск ухудшения когнитивных функций был на 74% ниже, чем у тех, кто не позволял себе такие дополнительные часы отдыха.
Это исследование подчёркивает важность полноценного отдыха и восстановления, особенно для пожилых людей. Качественный сон и достаточное количество отдыха могут сыграть ключевую роль в замедлении или предотвращении развития деменции и других когнитивных нарушений.
Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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