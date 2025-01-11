Рак прямой кишки и молочные продукты: исследования показали важную связь

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Стакан молока в день снижает риск рака прямой кишки: что ещё помогает

Исследования показали, что ежедневное употребление одного стакана молока может существенно снизить риск рака прямой кишки. Согласно данным учёных, регулярное потребление молока может уменьшить вероятность возникновения этого вида рака на 17%.

Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Изображение молока, стакана, кувшина.

Почему молоко помогает

Молоко и другие молочные продукты богаты кальцием, который, по мнению специалистов, способствует снижению риска развития рака прямой кишки. Важно отметить, что кальций, содержащийся не только в молочных продуктах, но и в других источниках, также оказывает такой же положительный эффект. Для достижения положительного результата достаточно дополнительно потреблять 300 граммов кальция в день.

Кальций из других продуктов

Не обязательно пить молоко каждый день — кальций можно получать и из других продуктов. Это может быть зелёные листовые овощи, орехи, семена и рыба, такие как сардины и лосось, богатые этим важным элементом.

Другие меры для снижения риска рака прямой кишки

Кроме молока и кальция, учёные рекомендуют соблюдать несколько важных принципов для предотвращения рака прямой кишки:

Следить за своим весом,

Употреблять больше клетчатки,

Ограничивать потребление спиртных напитков,

Регулярно заниматься физическими упражнениями,

Отказаться от курения.

Кроме того, важным фактором является диета, поскольку избыточное потребление красного или обработанного мяса связано с повышенным риском заболевания. Каждый пятый случай рака прямой кишки обусловлен неправильным питанием.

Статистика заболевания

Рак прямой кишки является третьей по значимости причиной смертности в мире, с около 2 млн случаев заболевания и 1 млн смертей ежегодно. Это заболевание чаще всего затрагивает молодых людей, что делает профилактику особенно важной.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

