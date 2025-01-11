Метапневмовирус: симптомы, лечение и профилактика этого опасного вируса

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Метапневмовирус: что это, симптомы и для кого он опасен

Метапневмовирус (HMPV) - это вирус, вызывающий острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Относится к семейству Paramyxoviridae и был впервые обнаружен в 2001 году. Вирус делится на две основные группы: птичий и человеческий. Несмотря на то, что инфекция чаще всего протекает в лёгкой форме, она может быть опасной для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вирус

Симптомы и течение болезни

Метапневмовирус вызывает типичные симптомы простуды, но в некоторых случаях может привести к более серьёзным заболеваниям. Основные симптомы включают:

кашель,

одышку,

высокую температуру,

насморк,

головную боль.

Чаще всего вирус встречается у детей младше 14 лет, причём наибольший риск среди детей до 5 лет. В тяжёлых случаях HMPV может вызвать бронхит или пневмонию.

Ситуация в Китае

В Китае метапневмовирус стал одним из самых распространённых возбудителей ОРВИ, наряду с гриппом и риновирусом. Зимой 2023 года была зафиксирована высокая нагрузка на больницы, но власти заявляют, что ситуация с ОРВИ протекает легче, чем в предыдущем году, и путешествия по стране остаются безопасными.

Международное распространение

Метапневмовирус не ограничивается только Китаем, он встречается и в других странах, включая Великобританию, где он чаще всего выявляется у детей до 5 лет. Хотя вирус вызывает сезонные вспышки, случаи, как правило, успешно лечатся, а серьёзные осложнения случаются редко.

Метапневмовирус в России

В России метапневмовирус регистрируется ежегодно и схож с респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией, поражающей нижние дыхательные пути. Это заболевание также опасно для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Профилактика и лечение

Профилактика метапневмовируса включает стандартные меры: регулярное мытье рук, соблюдение дистанции и ношение масок в сезон высокой заболеваемости. Специфической вакцины или антивирусных препаратов для HMPV в настоящее время нет, поэтому лечение направлено на устранение симптомов и поддержку организма.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

