Пять лучших чаев для здоровья: укрепляют организм и насыщают витаминами

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли чашка чая стать вашим союзником в укреплении иммунитета? Ответ — да! Многие виды чая не только утоляют жажду, но и насыщают организм витаминами, минералами и антиоксидантами, помогая защищаться от болезней и улучшать общее самочувствие.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Как чай влияет на иммунитет

Увлажнение организма играет ключевую роль в защите от инфекций. Достаточный уровень гидратации создает барьер против вирусов и бактерий. Чаи, в свою очередь, не только увлажняют, но и предлагают дополнительные бонусы: они богаты антиоксидантами, полифенолами, катехинами и другими полезными соединениями, которые нейтрализуют свободные радикалы и снижают уровень окислительного стресса.

Особое внимание заслуживает галлат эпигаллокатехина (EGCG), содержащийся в зеленом чае. Это соединение усиливает иммунный ответ и помогает бороться с патогенными микроорганизмами. К тому же кофеин и теанин, присутствующие в зеленом и черном чае, повышают бодрость и активируют иммунные клетки.

Лучшие чаи для здоровья

1. Моринга

Этот чай готовят из листьев растения моринга, которое называют "чудо-деревом". Листья моринги насыщены витаминами, минералами и антиоксидантами. Регулярное употребление чая из моринги способствует укреплению здоровья и повышению иммунитета.

2. Куркума

Японцы первыми открыли преимущества чая с куркумой. Его главный активный компонент — куркумин, обладающий мощным противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Такой напиток уменьшает воспаление и защищает клетки от повреждений.

3. Зеленый чай

Этот напиток знаменит благодаря высокому содержанию катехинов, которые поддерживают здоровье сердца, ускоряют метаболизм и снижают риск хронических заболеваний. Чашка зеленого чая каждый день — верный шаг к крепкому иммунитету.

4. Шиповник

Фруктовые чаи, такие как чай из шиповника, выделяются высоким содержанием витамина С. Шиповник — это кладезь антиоксидантов, которые укрепляют защитные силы организма и способствуют общему оздоровлению.

5. Бузина

Чай из бузины насыщен полисахаридами, которые стимулируют иммунную систему на борьбу с инфекциями. Это отличный выбор для поддержания организма в период сезонных простуд.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

