Добавьте это в свое меню вечером и сон станет крепче

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас сталкиваются с трудностями засыпания или беспокойным сном. Но есть простой способ помочь своему организму расслабиться — употреблять определённые продукты и напитки, которые способствуют качественному отдыху.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Горячий шоколад — ваш помощник в борьбе за здоровый сон

Горячий шоколад может оказаться настоящим спасением для тех, кто мечтает спокойно спать всю ночь. Однако важно выбирать вариант с низким содержанием сахара и без кофеина.

Основной секрет — в молоке. Оно содержит триптофан, аминокислоту, которая стимулирует выработку мелатонина и серотонина. Эти вещества способствуют расслаблению и помогают быстрее погружаться в сон. Теплое молоко в составе горячего шоколада не только полезно, но и успокаивает, сигнализируя телу, что пора отдыхать.

Для идеального напитка используйте натуральный какао-порошок — в нём минимальное количество кофеина. Подсластить шоколад можно небольшим количеством мёда или сахара, но избегайте избытка сладкого, чтобы избежать скачков уровня глюкозы, которые могут нарушить сон.

Орехи — лучший выбор для вечернего перекуса

Если вы ищете полезную закуску перед сном, обратите внимание на орехи.

Миндаль — натуральный источник мелатонина и магния. Эти элементы улучшают качество сна, особенно если у вас уже есть проблемы с отдыхом.

Грецкие орехи содержат триптофан, который организм преобразует в мелатонин, помогая регулировать цикл сна и бодрствования. К тому же они богаты омега-3 жирными кислотами, поддерживающими здоровье мозга и способствующими спокойному сну.

Простые шаги к крепкому сну

Попробуйте добавить в свой вечерний рацион горячий шоколад из натурального какао и немного орехов. Эти продукты помогут вам расслабиться и лучше отдыхать ночью, поддерживая здоровье организма.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

