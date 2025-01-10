Многие из нас сталкиваются с трудностями засыпания или беспокойным сном. Но есть простой способ помочь своему организму расслабиться — употреблять определённые продукты и напитки, которые способствуют качественному отдыху.
Горячий шоколад может оказаться настоящим спасением для тех, кто мечтает спокойно спать всю ночь. Однако важно выбирать вариант с низким содержанием сахара и без кофеина.
Основной секрет — в молоке. Оно содержит триптофан, аминокислоту, которая стимулирует выработку мелатонина и серотонина. Эти вещества способствуют расслаблению и помогают быстрее погружаться в сон. Теплое молоко в составе горячего шоколада не только полезно, но и успокаивает, сигнализируя телу, что пора отдыхать.
Для идеального напитка используйте натуральный какао-порошок — в нём минимальное количество кофеина. Подсластить шоколад можно небольшим количеством мёда или сахара, но избегайте избытка сладкого, чтобы избежать скачков уровня глюкозы, которые могут нарушить сон.
Если вы ищете полезную закуску перед сном, обратите внимание на орехи.
Миндаль — натуральный источник мелатонина и магния. Эти элементы улучшают качество сна, особенно если у вас уже есть проблемы с отдыхом.
Грецкие орехи содержат триптофан, который организм преобразует в мелатонин, помогая регулировать цикл сна и бодрствования. К тому же они богаты омега-3 жирными кислотами, поддерживающими здоровье мозга и способствующими спокойному сну.
Попробуйте добавить в свой вечерний рацион горячий шоколад из натурального какао и немного орехов. Эти продукты помогут вам расслабиться и лучше отдыхать ночью, поддерживая здоровье организма.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.