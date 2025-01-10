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Добавьте это в свое меню вечером и сон станет крепче

2:04
Здоровье

Многие из нас сталкиваются с трудностями засыпания или беспокойным сном. Но есть простой способ помочь своему организму расслабиться — употреблять определённые продукты и напитки, которые способствуют качественному отдыху.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Горячий шоколад — ваш помощник в борьбе за здоровый сон

Горячий шоколад может оказаться настоящим спасением для тех, кто мечтает спокойно спать всю ночь. Однако важно выбирать вариант с низким содержанием сахара и без кофеина.

Основной секрет — в молоке. Оно содержит триптофан, аминокислоту, которая стимулирует выработку мелатонина и серотонина. Эти вещества способствуют расслаблению и помогают быстрее погружаться в сон. Теплое молоко в составе горячего шоколада не только полезно, но и успокаивает, сигнализируя телу, что пора отдыхать.

Для идеального напитка используйте натуральный какао-порошок — в нём минимальное количество кофеина. Подсластить шоколад можно небольшим количеством мёда или сахара, но избегайте избытка сладкого, чтобы избежать скачков уровня глюкозы, которые могут нарушить сон.

Орехи — лучший выбор для вечернего перекуса

Если вы ищете полезную закуску перед сном, обратите внимание на орехи.

Миндаль — натуральный источник мелатонина и магния. Эти элементы улучшают качество сна, особенно если у вас уже есть проблемы с отдыхом.
Грецкие орехи содержат триптофан, который организм преобразует в мелатонин, помогая регулировать цикл сна и бодрствования. К тому же они богаты омега-3 жирными кислотами, поддерживающими здоровье мозга и способствующими спокойному сну.

Простые шаги к крепкому сну

Попробуйте добавить в свой вечерний рацион горячий шоколад из натурального какао и немного орехов. Эти продукты помогут вам расслабиться и лучше отдыхать ночью, поддерживая здоровье организма.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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