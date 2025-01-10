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Плохое настроение и выпадение волос: причина может скрываться в микроэлементах

2:22
Здоровье

Нехватка витаминов и минералов может быть вызвана неправильным питанием, хроническим стрессом и недостатком сна. Организм подаёт тревожные сигналы, на которые важно своевременно реагировать. Какие симптомы указывают на сбои и когда стоит задуматься о приёме дополнительных витаминов?

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Основные симптомы дефицита

Каждый микроэлемент влияет на организм по-своему, и его недостаток проявляется различными симптомами. Однако одна из распространённых ошибок — пытаться поставить себе диагноз с помощью интернета.

Если ваше самочувствие резко изменилось по сравнению с прошлой неделей, это веский повод обратиться к врачу. Среди ярких признаков дефицита витаминов эксперт выделяет:

  • постоянную усталость 
  • трудности с утренним пробуждением
  • апатию и депрессивное состояние
  • выпадение и ломкость волос
  • высыпания на коже
  • синдром беспокойных ног
  • нарушения менструального цикла
  • снижение либидо

Принимая витамины для восстановления волос, стоит помнить, что эффект станет заметен только через пару месяцев. Волосы нуждаются во времени для формирования новых, здоровых фолликулов.

Дефицит витамина D: неожиданные последствия

По словам эндокринолога, нехватка витамина D может привести к развитию аллергий, депрессии, астмы и кожных проблем. "Для улучшения состояния кожи важно обратить внимание на витамины D, C, а также на цинк, селен, железо и витамины группы B. Каждый микроэлемент отвечает за свой набор симптомов", — уточняет специалист.

Самолечение: можно ли обойтись без врача

Мнение врача на этот счёт неоднозначное. С одной стороны, медицина не всегда точная наука, так как каждый организм индивидуален. С другой стороны, важно понимать основы биохимии, анатомии и физиологии.

Генетика у всех разная, как и активность ферментов. Поэтому один и тот же подход не подходит для всех. Усвоение витаминов и минералов также у каждого человека отличается.

Чтобы заниматься профилактикой, полезно изучить свой организм, сдать необходимые анализы и следить за состоянием здоровья на постоянной основе.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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