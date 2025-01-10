Плохое настроение и выпадение волос: причина может скрываться в микроэлементах

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нехватка витаминов и минералов может быть вызвана неправильным питанием, хроническим стрессом и недостатком сна. Организм подаёт тревожные сигналы, на которые важно своевременно реагировать. Какие симптомы указывают на сбои и когда стоит задуматься о приёме дополнительных витаминов?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Основные симптомы дефицита

Каждый микроэлемент влияет на организм по-своему, и его недостаток проявляется различными симптомами. Однако одна из распространённых ошибок — пытаться поставить себе диагноз с помощью интернета.

Если ваше самочувствие резко изменилось по сравнению с прошлой неделей, это веский повод обратиться к врачу. Среди ярких признаков дефицита витаминов эксперт выделяет:

постоянную усталость

трудности с утренним пробуждением

апатию и депрессивное состояние

выпадение и ломкость волос

высыпания на коже

синдром беспокойных ног

нарушения менструального цикла

снижение либидо

Принимая витамины для восстановления волос, стоит помнить, что эффект станет заметен только через пару месяцев. Волосы нуждаются во времени для формирования новых, здоровых фолликулов.

Дефицит витамина D: неожиданные последствия

По словам эндокринолога, нехватка витамина D может привести к развитию аллергий, депрессии, астмы и кожных проблем. "Для улучшения состояния кожи важно обратить внимание на витамины D, C, а также на цинк, селен, железо и витамины группы B. Каждый микроэлемент отвечает за свой набор симптомов", — уточняет специалист.

Самолечение: можно ли обойтись без врача

Мнение врача на этот счёт неоднозначное. С одной стороны, медицина не всегда точная наука, так как каждый организм индивидуален. С другой стороны, важно понимать основы биохимии, анатомии и физиологии.

Генетика у всех разная, как и активность ферментов. Поэтому один и тот же подход не подходит для всех. Усвоение витаминов и минералов также у каждого человека отличается.

Чтобы заниматься профилактикой, полезно изучить свой организм, сдать необходимые анализы и следить за состоянием здоровья на постоянной основе.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

