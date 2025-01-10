Плохое настроение и выпадение волос: причина может скрываться в микроэлементах

Нехватка витаминов и минералов может быть вызвана неправильным питанием, хроническим стрессом и недостатком сна. Организм подаёт тревожные сигналы, на которые важно своевременно реагировать. Какие симптомы указывают на сбои и когда стоит задуматься о приёме дополнительных витаминов?
Каждый микроэлемент влияет на организм по-своему, и его недостаток проявляется различными симптомами. Однако одна из распространённых ошибок — пытаться поставить себе диагноз с помощью интернета.
Если ваше самочувствие резко изменилось по сравнению с прошлой неделей, это веский повод обратиться к врачу. Среди ярких признаков дефицита витаминов эксперт выделяет:
Принимая витамины для восстановления волос, стоит помнить, что эффект станет заметен только через пару месяцев. Волосы нуждаются во времени для формирования новых, здоровых фолликулов.
По словам эндокринолога, нехватка витамина D может привести к развитию аллергий, депрессии, астмы и кожных проблем. "Для улучшения состояния кожи важно обратить внимание на витамины D, C, а также на цинк, селен, железо и витамины группы B. Каждый микроэлемент отвечает за свой набор симптомов", — уточняет специалист.
Мнение врача на этот счёт неоднозначное. С одной стороны, медицина не всегда точная наука, так как каждый организм индивидуален. С другой стороны, важно понимать основы биохимии, анатомии и физиологии.
Генетика у всех разная, как и активность ферментов. Поэтому один и тот же подход не подходит для всех. Усвоение витаминов и минералов также у каждого человека отличается.
Чтобы заниматься профилактикой, полезно изучить свой организм, сдать необходимые анализы и следить за состоянием здоровья на постоянной основе.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.