Как просыпаться рано и чувствовать себя отдохнувшим: шесть проверенных способов

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Просыпаться рано утром может быть настоящим испытанием, особенно если вы привыкли ложиться спать поздно. Однако эксперты предлагают шесть действенных способов, которые помогут вам начать день легко и с хорошим настроением.

Фото: Openverse by BiblioArchives / LibraryArchives, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пробуждение

Доктор медицинских наук Генри Файнсильвер подчеркивает: возраст влияет на наши предпочтения в отношении времени пробуждения. Молодые люди от 15 до 25 лет чаще всего относятся к "совам", тогда как пожилые (70-80 лет) — это, как правило, "жаворонки". Однако изменение режима сна подходит не всем. Если вы ощущаете сонливость в течение дня, это может быть признаком проблем со здоровьем.

Как научиться рано вставать

Найдите свою мотивацию

Главное — понять, зачем вам становиться "жаворонком". Это придаст дополнительную энергию в те моменты, когда вставать утром кажется особенно сложным. Терапевт Жанетт Лорандини отмечает, что мотивация становится ключевым фактором на пути к изменениям.

Установите режим сна

После выбора оптимального времени пробуждения важно не оттягивать подъем, отключая будильник. Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время, исходя из необходимого количества часов сна. Например, если вам нужно семь часов, не укладывайтесь до полуночи. Это позволит вашему телу привыкнуть к новому расписанию.

Начинайте утро со света

Свет оказывает мощное влияние на биологические часы. Утром выпейте кофе у окна или выйдите на свежий воздух для короткой прогулки. Естественное освещение и легкая активность помогут вашему телу быстрее проснуться.

Соблюдайте гигиену сна

Качество сна напрямую влияет на утренний подъем. Не пейте кофе за шесть часов до сна, избегайте алкоголя и позаботьтесь о комфорте в спальне: поддерживайте прохладу, тишину и темноту. Увлажнители воздуха или вентиляторы помогут снизить уровень шума, а вечерние ритуалы, такие как чтение или прослушивание музыки, настроят организм на отдых.

Утренние ритуалы

Создайте привычку наслаждаться утренними процедурами. Это может быть йога, ведение дневника, растяжка или прослушивание любимой музыки. Если утренние часы ассоциируются с чем-то приятным, вы с большей охотой будете вставать в одно и то же время каждый день.

Стабильность — ваш главный союзник

Последовательность — основа формирования новой привычки. Даже в выходные старайтесь придерживаться установленного режима. Например, если по будням вы встаете в 6 утра, не спите дольше 7 утра в субботу и воскресенье. Это предотвратит сбой в вашем графике.

Эти простые советы помогут вам не только легче вставать по утрам, но и наслаждаться новым режимом, не испытывая стресса.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

