Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Носки и туфли: инструкция для стильных экспериментов
Стоит ли пить молоко при бронхите?
Как правильно мыть машину зимой, чтобы не примерзли двери
Хотите железные предплечья? Начните с этого упражнения
Украина столкнулась с рекордным госдолгом
Куда отправиться в Новой Зеландии: рай для искателей приключений
Как стать другом бездомной кошке: 5 полезных шагов
Как обнаружили галактики, которые почти невозможно увидеть
Как приготовить нежнейшие сырники: три кулинарных секрета

Как просыпаться рано и чувствовать себя отдохнувшим: шесть проверенных способов

3:02
Здоровье

Просыпаться рано утром может быть настоящим испытанием, особенно если вы привыкли ложиться спать поздно. Однако эксперты предлагают шесть действенных способов, которые помогут вам начать день легко и с хорошим настроением.

Пробуждение
Фото: Openverse by BiblioArchives / LibraryArchives, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пробуждение

Доктор медицинских наук Генри Файнсильвер подчеркивает: возраст влияет на наши предпочтения в отношении времени пробуждения. Молодые люди от 15 до 25 лет чаще всего относятся к "совам", тогда как пожилые (70-80 лет) — это, как правило, "жаворонки". Однако изменение режима сна подходит не всем. Если вы ощущаете сонливость в течение дня, это может быть признаком проблем со здоровьем.

Как научиться рано вставать

Найдите свою мотивацию

Главное — понять, зачем вам становиться "жаворонком". Это придаст дополнительную энергию в те моменты, когда вставать утром кажется особенно сложным. Терапевт Жанетт Лорандини отмечает, что мотивация становится ключевым фактором на пути к изменениям.

Установите режим сна

После выбора оптимального времени пробуждения важно не оттягивать подъем, отключая будильник. Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время, исходя из необходимого количества часов сна. Например, если вам нужно семь часов, не укладывайтесь до полуночи. Это позволит вашему телу привыкнуть к новому расписанию.

Начинайте утро со света

Свет оказывает мощное влияние на биологические часы. Утром выпейте кофе у окна или выйдите на свежий воздух для короткой прогулки. Естественное освещение и легкая активность помогут вашему телу быстрее проснуться.

Соблюдайте гигиену сна

Качество сна напрямую влияет на утренний подъем. Не пейте кофе за шесть часов до сна, избегайте алкоголя и позаботьтесь о комфорте в спальне: поддерживайте прохладу, тишину и темноту. Увлажнители воздуха или вентиляторы помогут снизить уровень шума, а вечерние ритуалы, такие как чтение или прослушивание музыки, настроят организм на отдых.

Утренние ритуалы

Создайте привычку наслаждаться утренними процедурами. Это может быть йога, ведение дневника, растяжка или прослушивание любимой музыки. Если утренние часы ассоциируются с чем-то приятным, вы с большей охотой будете вставать в одно и то же время каждый день.

Стабильность — ваш главный союзник

Последовательность — основа формирования новой привычки. Даже в выходные старайтесь придерживаться установленного режима. Например, если по будням вы встаете в 6 утра, не спите дольше 7 утра в субботу и воскресенье. Это предотвратит сбой в вашем графике.

Эти простые советы помогут вам не только легче вставать по утрам, но и наслаждаться новым режимом, не испытывая стресса.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Прекращение транзита газа через Украину ударило по Киеву сильнее, чем по Москве
Экономика и бизнес
Прекращение транзита газа через Украину ударило по Киеву сильнее, чем по Москве Аудио 
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Садоводство, цветоводство
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Куда отправиться в Новой Зеландии: рай для искателей приключений
Как стать другом бездомной кошке: 5 полезных шагов
Как обнаружили галактики, которые почти невозможно увидеть
Как приготовить нежнейшие сырники: три кулинарных секрета
Окно с секретом: как использовать аптечное средство для экономии на отоплении
Как выбрать надежный автомобиль: пять шагов, которые сэкономят ваши деньги
8 стильных зимних образов для катка: согреваемся с шиком
Картофельная пицца, которая затмит итальянскую классику
Гортензия будет красиво и пышно цвести, если соблюдать такие условия посадки
Как просыпаться рано и чувствовать себя отдохнувшим: шесть проверенных способов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.