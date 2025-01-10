Эти продукты медленно убивают ваши почки: проверьте свой рацион

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почки — важнейший орган, отвечающий за фильтрацию крови и выведение лишних веществ. Однако некоторые привычные продукты могут вредить их работе. Разберём, чего стоит избегать в питании, чтобы сохранить здоровье почек.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перекус

Сладкие газированные напитки

Эти напитки содержат не только огромное количество сахара, но и фосфор. Последний может быть опасен для почек, особенно при наличии хронических заболеваний. Врач-натуропат Джанин Браунинг подчёркивает, что избыточное потребление сахара способствует ожирению, гипертонии и диабету — проблемам, которые часто осложняют здоровье почек. Тёмные газировки, такие как кола, особенно вредны из-за искусственного фосфора в составе.

Замороженные блюда

Ультраобработанные продукты из супермаркета, как правило, содержат большое количество соли — более 1000 мг натрия на порцию. Чрезмерное употребление соли перегружает почки, затрудняя их работу. Для поддержания здоровья стоит выбирать свежие продукты вместо замороженных полуфабрикатов.

Фастфуд

Фастфуд, насыщенный калориями, сахаром, насыщенными жирами и фосфором, практически лишён полезных веществ. Он вреден не только для почек, но и для общего состояния организма. Чтобы избежать негативных последствий, лучше ограничить его потребление. Рацион, полезный для почек, должен включать свежие овощи, фрукты, сложные углеводы и нежирные белки.

Чрезмерное потребление мяса

Мясо — важный источник белка, необходимого для восстановления клеток, но его избыток может повысить кислотность крови. Почки начинают работать интенсивнее, чтобы вывести излишки кислоты. Это не означает полный отказ от мяса, но умеренность в его употреблении пойдёт на пользу вашему организму.

Майонез

Классический майонез — это калорийная бомба. Всего одна столовая ложка содержит 103 калории и насыщенные жиры, перегружающие организм. Обезжиренные аналоги также могут быть вредными из-за высокого содержания натрия и сахара. Вместо этого можно использовать греческий йогурт, богатый белком и подходящий для салатов.

Как сохранить здоровье почек

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании работы почек. Умеренность в потреблении вредных продуктов и акцент на свежие, натуральные ингредиенты помогут органам справляться со своими функциями.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

