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Цена жизни: как врач наживался на пациентах в Нижневартовске

1:15
Здоровье

Как стать первым в очереди на операцию? В Нижневартовской окружной больнице ответ на этот вопрос стоил от 20 до 120 тысяч рублей. Именно такие суммы, по данным следствия, брал 59-летний заведующий отделением хирургии Василий Колядко.

Руки в наручниках
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки в наручниках

Свой "бизнес" доктор организовал ещё в 2023 году. По информации Telegram-канала Baza, на данный момент известно как минимум о десяти случаях, когда пациенты платили за ускорение операции. Схема была проста: деньги — и ты в числе первых на операционном столе — сообщает "Царьград"

Цены варьировались в зависимости от возможностей пациентов. Так, уроженец Таджикистана заплатил врачу 20 тысяч рублей, тогда как местная жительница отдала 120 тысяч. Доктор не делал различий между людьми: платили и пенсионеры, и молодёжь.

Теперь хирург стал фигурантом уголовного дела по статье о взяточничестве. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Следствие продолжает изучать деятельность врача, выясняя новые возможные эпизоды его противозаконной работы.

Уточнения

Взя́тка — принимаемые должностным лицом (взя́точник) материальные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действия (либо бездействие) в интересах взяткода́теля или третьего лица, которые должностное лицо имеет право либо обязано совершить, с целью ускорить решение вопроса или решить его в положительном ключе, либо за совершение незаконных действий, то есть действий или бездействия, которые это лицо не может или не должно совершить в силу закона или своего служебного положения.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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