Утро, которое сохраняет молодость: 7 полезных советов

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Старение неизбежно, но его скорость может значительно различаться у разных людей.

Фото: Flickr by Moyan Brenn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медитация

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди выглядят моложе своих сверстников? Их секрет кроется в утренних привычках. Правильное начало дня может сильно повлиять на то, насколько gracefully мы стареем.

Вот 7 привычек, которые помогают замедлить старение. Возможно, вы захотите внедрить их в свою рутину. Главное — не просто копировать других, а найти то, что подходит именно вам.

1. Начните день с воды

Вода — это не только основа здоровья, но и ключ к замедлению старения. Люди, которые выглядят моложе, часто начинают утро с гидратации.

Почему это важно? Ночью организм теряет влагу, и её нужно восполнить. Стакан воды сразу после пробуждения запускает метаболизм, помогает выводить токсины и улучшает состояние кожи.

Прежде чем потянуться за чашкой кофе, подумайте: а не начать ли день с воды? Это простая, но мощная привычка для вашего здоровья.

2. Практикуйте осознанную медитацию

Медитация по утрам — это то, что многие называют своим личным секретом молодости.

Осознанная медитация помогает сосредоточиться на текущем моменте, снизить уровень стресса и настроить себя на день. А стресс, как известно, ускоряет старение.

Даже несколько минут тишины и концентрации на дыхании могут заметно улучшить ваше состояние. Начните с малого — это проще, чем кажется, и может дать большие результаты.

3. Не пропускайте завтрак

Завтрак — важнейший приём пищи, который задаёт тон всему дню. Люди, которые стареют медленнее, не пропускают этот этап и выбирают питательные блюда.

Сбалансированный завтрак насыщает энергией, стабилизирует уровень сахара в крови и помогает избегать переедания в течение дня. Это может быть что-то простое, например, яйца с тостом из цельнозернового хлеба или смузи из фруктов и овощей.

Главное — найти подходящий для вас вариант и сделать завтрак полезной привычкой.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

