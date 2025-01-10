Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти простые трюки сделают вашу поездку комфортнее
Ресторан Bagatelle в Куршавеле - место встречи российских экспатов
Спортзал не нужен: названо лучшее упражнение для долгой и здоровой жизни
Основные ошибки при похудении, которых стоит избегать
В Шанхае выявлены подделки российских товаров
Домашний крем на основе йогурта: простой рецепт для тортов, капкейков и пирожных
Врач оценил шансы Тиграна Кеосаяна на восстановление после клинической смерти
Как растения влияют на туи: избежание соседства для лучшего роста
Неожиданное возвращение: туристку выгнали из-за отсутствия прививки

Утро, которое сохраняет молодость: 7 полезных советов

2:18
Здоровье

Старение неизбежно, но его скорость может значительно различаться у разных людей.

Медитация
Фото: Flickr by Moyan Brenn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медитация

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди выглядят моложе своих сверстников? Их секрет кроется в утренних привычках. Правильное начало дня может сильно повлиять на то, насколько gracefully мы стареем.

Вот 7 привычек, которые помогают замедлить старение. Возможно, вы захотите внедрить их в свою рутину. Главное — не просто копировать других, а найти то, что подходит именно вам.

1. Начните день с воды

Вода — это не только основа здоровья, но и ключ к замедлению старения. Люди, которые выглядят моложе, часто начинают утро с гидратации.

Почему это важно? Ночью организм теряет влагу, и её нужно восполнить. Стакан воды сразу после пробуждения запускает метаболизм, помогает выводить токсины и улучшает состояние кожи.

Прежде чем потянуться за чашкой кофе, подумайте: а не начать ли день с воды? Это простая, но мощная привычка для вашего здоровья.

2. Практикуйте осознанную медитацию

Медитация по утрам — это то, что многие называют своим личным секретом молодости.

Осознанная медитация помогает сосредоточиться на текущем моменте, снизить уровень стресса и настроить себя на день. А стресс, как известно, ускоряет старение.

Даже несколько минут тишины и концентрации на дыхании могут заметно улучшить ваше состояние. Начните с малого — это проще, чем кажется, и может дать большие результаты.

3. Не пропускайте завтрак

Завтрак — важнейший приём пищи, который задаёт тон всему дню. Люди, которые стареют медленнее, не пропускают этот этап и выбирают питательные блюда.

Сбалансированный завтрак насыщает энергией, стабилизирует уровень сахара в крови и помогает избегать переедания в течение дня. Это может быть что-то простое, например, яйца с тостом из цельнозернового хлеба или смузи из фруктов и овощей.

Главное — найти подходящий для вас вариант и сделать завтрак полезной привычкой.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Авокадо за секунды: новая технология в ресторанах
Недвижимость
Авокадо за секунды: новая технология в ресторанах Аудио 
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Недвижимость
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства Аудио 
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Экономика и бизнес
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Вот так встреча — Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Как сесть в машину, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно
Яблочная кожура для блеска сковороды! Расскажем про этот и ещё про 5 проверенных лайфхаков для дома
Бородавко о месте Большунова в опросе ВЦИОМа: в этом нет ничего страшного, не заостряйте внимание
Галкин* показал, как учит дочь Лизу кататься на горных лыжах
Правда и мифы о пользе процедуры обёртывания для тела
Быстрый и нежный десерт из трёх ингредиентов — без выпечки, смешивается за несколько минут
Почему вы забываете прочитанное: узнайте, как это исправить
Как выбрать зеркало для ванной, которое идеально дополнит интерьер?
Почему старые семена теряют всхожесть и как это исправить?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.