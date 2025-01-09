Возвращаемся на роботу с радостью: как избежать стресса после длинных выходных?

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После новогодних праздников большинству россиян так не хочется возвращаться на работу. Для них это очень сильный стресс. Как не уйти в депрессию и вернуться к работе с отличным настроением, ответил психолог Станислав Самбурский.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка в стрессе

Он считает, что длительный отдых может привести к физическому и умственному "отстранению" от работы. Человек отвыкает от рабочих обязанностей, поэтому ему после отпуска сложно перестроиться и войти в привычный режим. У некоторых и вовсе появляется сильное желание уволиться, что приводит к стрессу.

Чтобы всего этого избежать, нужно дать себе время на адаптацию к режиму, брать более легкие задачи.

"Не пытайтесь сразу вернуться к прежнему уровню продуктивности, дайте себе возможность постепенно прогрессировать", — цитирует психолога "СЭ".

Он рекомендует начать работу с самого важного и срочного, а потом постепенно увеличить нагрузку и включить в график более серьезные проекты. Также стоит прислушиваться к ощущениям и не игнорировать сигналы усталости.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

