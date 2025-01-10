Крем против геля: какое средство эффективнее для боли

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хронические и острые боли: что выбрать — обезболивающий крем или гель?

Когда мы сталкиваемся с болями — острыми или хроническими — многие автоматически выбирают гель или крем для быстрого облегчения. Однако какой из этих средств будет более эффективен в зависимости от ситуации?

Разница между гелем и кремом

Фармацевты объясняют, что основное различие между гелем и кремом заключается в их составе, что влияет на скорость и продолжительность воздействия. Гели, как правило, содержат меньше масляных компонентов и больше воды, что позволяет им быстро проникать в кожу. Это делает гели отличным выбором при острых болях, таких как ушибы или растяжения, когда важна быстрая помощь.

С другой стороны, кремы содержат и воду, и масла, что позволяет средству дольше оставаться на коже. Это делает кремы более подходящими для хронических болей в суставах, пояснице или коленях, поскольку они обеспечивают более продолжительный увлажняющий эффект и могут действовать на проблему в течение более долгого времени.

Когда использовать мазь

Кроме того, существуют и мази, которые имеют более жирную консистенцию и остаются на коже дольше, чем кремы. Такие средства хорошо подходят для хронических болей, так как их состав позволяет более глубоко воздействовать и поддерживать действие в течение длительного времени.

Рекомендации

Гель: лучше всего подходит для острых болей, таких как ушибы или растяжения, когда нужно быстро получить облегчение.

лучше всего подходит для острых болей, таких как ушибы или растяжения, когда нужно быстро получить облегчение. Крем: оптимален для хронических болей (например, в суставах), обеспечивая деликатный уход и более продолжительный эффект.

оптимален для хронических болей (например, в суставах), обеспечивая деликатный уход и более продолжительный эффект. Мазь: идеально подходит для хронических болей с длительным воздействием.

Уточнения

Крем - лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

