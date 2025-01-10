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Крем против геля: какое средство эффективнее для боли

1:53
Здоровье

Хронические и острые боли: что выбрать — обезболивающий крем или гель?

Когда мы сталкиваемся с болями — острыми или хроническими — многие автоматически выбирают гель или крем для быстрого облегчения. Однако какой из этих средств будет более эффективен в зависимости от ситуации?

Разница между гелем и кремом

Фармацевты объясняют, что основное различие между гелем и кремом заключается в их составе, что влияет на скорость и продолжительность воздействия. Гели, как правило, содержат меньше масляных компонентов и больше воды, что позволяет им быстро проникать в кожу. Это делает гели отличным выбором при острых болях, таких как ушибы или растяжения, когда важна быстрая помощь.

С другой стороны, кремы содержат и воду, и масла, что позволяет средству дольше оставаться на коже. Это делает кремы более подходящими для хронических болей в суставах, пояснице или коленях, поскольку они обеспечивают более продолжительный увлажняющий эффект и могут действовать на проблему в течение более долгого времени.

Когда использовать мазь

Кроме того, существуют и мази, которые имеют более жирную консистенцию и остаются на коже дольше, чем кремы. Такие средства хорошо подходят для хронических болей, так как их состав позволяет более глубоко воздействовать и поддерживать действие в течение длительного времени.

Рекомендации

  • Гель: лучше всего подходит для острых болей, таких как ушибы или растяжения, когда нужно быстро получить облегчение.
  • Крем: оптимален для хронических болей (например, в суставах), обеспечивая деликатный уход и более продолжительный эффект.
  • Мазь: идеально подходит для хронических болей с длительным воздействием.

Уточнения

Крем - лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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