Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-тренер Абдуллаева объяснила, кому нельзя пить протеин
ЕС в панике: Трамп может отменить указы Байдена
Где на Луне температура +17 °C? Ответ вас удивит
Эти ошибки при выращивании перца могут уничтожить ваш урожай
Проблема с плесенью? Вот как правильно ее уничтожить
Созданы новые соединения, способные бороться с раком
Взаимопомощь на дороге: язык жестов водителей
Эксперт рассказала, какие туры на лето можно сейчас бронировать со скидкой
Группа Свеза укрепляет позиции в отрасли — покупка двух предприятий в Ленинградской области

Продукты, которые кажутся полезными, но могут навредить вашему здоровью

2:37
Здоровье

К этим продуктам следует относиться очень осторожно: они могут стать вашими врагами

Некоторые продукты, которые считаются диетическими и полезными, на самом деле могут представлять угрозу для здоровья. Несмотря на рекламу и положительную репутацию, они могут скрывать в себе жиры, сахара или даже токсичные вещества. Эксперты выделили несколько таких продуктов, на которые стоит обратить внимание.

Йогурты с фруктами

Йогурты с фруктами часто считаются здоровыми, но на самом деле в них содержится огромное количество сахара, а также вредных консервантов, красителей и ароматизаторов. Это делает их далеко не таким полезным выбором, как кажется на первый взгляд. Если вы не можете отказаться от таких йогуртов, старайтесь выбирать продукты без добавленного сахара и с натуральным составом. Обратите внимание на состав: если в нём есть аспартам, лучше отложить такой продукт.

Цельнозерновой хлеб

Цельнозерновой хлеб кажется хорошим выбором благодаря содержанию клетчатки. Однако стоит помнить, что в нём также есть сахар, что делает его не лучшим вариантом для людей с диабетом. Кроме того, пшеница, из которой изготовлен хлеб, содержит глютен, который может вызывать аллергию у некоторых людей.

Салат и огурцы в полиэтиленовой упаковке

Хотя зелень и овощи — это полезные продукты, они могут терять свои полезные свойства, если хранятся в герметичной упаковке. Такая упаковка создаёт влагу, что способствует образованию канцерогенных нитрозаминов. Если вы покупаете зелень в полиэтиленовых пакетах, перед употреблением тщательно промойте её. Не забывайте, что при обработке этих продуктов могут использоваться химические средства.

Банановые чипсы

Банановые чипсы часто считаются диетическими, но на самом деле они содержат около 550 калорий на 100 граммов, что делает их высококалорийным продуктом. Они могут существенно повышать уровень холестерина, что создаёт дополнительные риски для сердечно-сосудистой системы.

Рисовые хлебцы

Рисовые хлебцы популярны среди людей, сидящих на диете, поскольку они малокалорийны и не содержат глютен. Однако они часто являются продуктом переработки, в котором содержится мышьяк. Мышьяк может стать причиной диабета, сердечных заболеваний и даже рака, если употреблять такие продукты слишком часто.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Недвижимость
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера Аудио 
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Наука и техника
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных Аудио 
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Русский князь круто поставил на место Робинзона Крузо Игорь Буккер Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Последние материалы
В Московском Молодежном Театре покажут Горе от ума
Дама с камелиями: откройте сердце для любви
Гардения: королева ароматов в вашем доме
Начните утро правильно: 7 простых ритуалов для молодости
Моргенштерн* вышел на связь в неадекватном состоянии и рассказал о таракашках в своей голове
Новый премиальный кроссовер от BYD: что скрывается за названием Denza B5?
Тайны дубовых галлов: как 8-летний мальчик изменил науку о муравьях
Самая высокая гора Солнечной системы: факты, которые вас удивят
Как заморозить сыр, чтобы он не потерял вкуса
Простые шаги, чтобы кошка захотела жить с вами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.