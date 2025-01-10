Продукты, которые кажутся полезными, но могут навредить вашему здоровью

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К этим продуктам следует относиться очень осторожно: они могут стать вашими врагами

Некоторые продукты, которые считаются диетическими и полезными, на самом деле могут представлять угрозу для здоровья. Несмотря на рекламу и положительную репутацию, они могут скрывать в себе жиры, сахара или даже токсичные вещества. Эксперты выделили несколько таких продуктов, на которые стоит обратить внимание.

Йогурты с фруктами

Йогурты с фруктами часто считаются здоровыми, но на самом деле в них содержится огромное количество сахара, а также вредных консервантов, красителей и ароматизаторов. Это делает их далеко не таким полезным выбором, как кажется на первый взгляд. Если вы не можете отказаться от таких йогуртов, старайтесь выбирать продукты без добавленного сахара и с натуральным составом. Обратите внимание на состав: если в нём есть аспартам, лучше отложить такой продукт.

Цельнозерновой хлеб

Цельнозерновой хлеб кажется хорошим выбором благодаря содержанию клетчатки. Однако стоит помнить, что в нём также есть сахар, что делает его не лучшим вариантом для людей с диабетом. Кроме того, пшеница, из которой изготовлен хлеб, содержит глютен, который может вызывать аллергию у некоторых людей.

Салат и огурцы в полиэтиленовой упаковке

Хотя зелень и овощи — это полезные продукты, они могут терять свои полезные свойства, если хранятся в герметичной упаковке. Такая упаковка создаёт влагу, что способствует образованию канцерогенных нитрозаминов. Если вы покупаете зелень в полиэтиленовых пакетах, перед употреблением тщательно промойте её. Не забывайте, что при обработке этих продуктов могут использоваться химические средства.

Банановые чипсы

Банановые чипсы часто считаются диетическими, но на самом деле они содержат около 550 калорий на 100 граммов, что делает их высококалорийным продуктом. Они могут существенно повышать уровень холестерина, что создаёт дополнительные риски для сердечно-сосудистой системы.

Рисовые хлебцы

Рисовые хлебцы популярны среди людей, сидящих на диете, поскольку они малокалорийны и не содержат глютен. Однако они часто являются продуктом переработки, в котором содержится мышьяк. Мышьяк может стать причиной диабета, сердечных заболеваний и даже рака, если употреблять такие продукты слишком часто.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

