Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игорь Наджиев раскрыл, кто на советской эстраде не боялся Пугачевой
Эффективные способы убрать судороги в ногах от фитнес-тренера Бутовой
Почему собака отказывается от еды: возможные причины
Блогер-миллионник Влад А4 улетел из России после прямой линии Путина
Как предотвратить слипание пельменей: хитрость, о которой вы не знали
Поры забиваются? Вот что нужно делать для их очищения
Огурцы, которые радуют весь сезон: три лучших сорта
Зима не страшна: как завести машину с пол-оборота
Готовим лёгкий овощной суп, который отлично подойдёт после праздничных застолий

Морщинистая кожа на пальцах: что стоит за этим процессом

1:25
Здоровье

Почему кожа на пальцах морщится из-за воды

Морщинистая кожа на пальцах после длительного контакта с водой — это не просто косметическое явление. Этот процесс имеет глубокие эволюционные корни и связан с активацией нервной системы.

Руки
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки

Что происходит на физиологическом уровне

Морщины на коже пальцев вызываются симпатической нервной системой, которая управляет автоматическими процессами в организме. В 1935 году было установлено, что люди с повреждениями срединного нерва не испытывают этого явления, что подтверждает контроль нервной системы над процессом морщинистости.

Эволюционное значение морщин

Эволюционное значение этого явления заключается в улучшении захвата мокрых предметов. Морщины на коже действуют как дренажные каналы, отводя воду и увеличивая сцепление кожи с поверхностями. Это свойство могло быть полезным нашим предкам, которые добывали пищу в водоёмах или манипулировали предметами в влажной среде.

Адаптация к условиям

Таким образом, морщинистая кожа на пальцах является примером адаптации, которая помогала нашим предкам справляться с вызовами окружающей среды. Этот механизм иллюстрирует, как эволюция помогла улучшить маневренность и сцепление в мокрых условиях.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Садоводство, цветоводство
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта Аудио 
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Как оставаться активным после 50: 5 упражнений, которые помогут
Здоровье
Как оставаться активным после 50: 5 упражнений, которые помогут Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Русский князь круто поставил на место Робинзона Крузо Игорь Буккер Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Последние материалы
Как температура воздуха влияет на гнездование? Новое исследование привычек птиц
Готовим лёгкий овощной суп, который отлично подойдёт после праздничных застолий
Родственницы Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались возле суда
Деревья, которые уничтожат вашу яблоню: скрытая угроза
Лучшие места для отдыха на западном побережье Швеции
Инструкция к вашему автомобилю: как извлечь из неё максимум пользы
Самый полезный десерт для здоровья: результаты многолетних исследований
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Бразилия под угрозой: через 50 лет часть территории может стать нежилой
Массовый запуск цифрового рубля может быть отложен до 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.