Как ни странно, десерты могут быть полезными для здоровья. Хотя многие из нас ассоциируют это слово с вредной едой, такой как сладости и выпечка, правильный подход к выбору десерта может изменить наше представление о здоровом питании.
Исследования учёных
Зарубежные учёные провели многолетние исследования, чтобы определить, какой десерт является самым полезным для здоровья. В ходе работы было проанализировано 4000 научных публикаций, из которых 222 исследования содержали максимально достоверные данные о влиянии продуктов питания на здоровье.
Результаты анализа
По итогам исследования, самым полезным десертом был признан живой йогурт, а именно его разновидность под названием бланманже. Этот продукт содержит пробиотики, которые способствуют нормализации работы кишечника, а также большое количество кальция и белка, полезных для организма.
Дополнительные рекомендации
Чтобы усилить пользу от йогурта, учёные рекомендуют сочетать его с грецкими орехами. Эти орехи добавят в десерт полезные жиры, витамины и антиоксиданты, что сделает его не только вкусным, но и максимально питательным.
Йо́гурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus.
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