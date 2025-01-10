Самый полезный десерт для здоровья: результаты многолетних исследований

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Учёные назвали самый полезный десерт: результаты многолетних исследований

Как ни странно, десерты могут быть полезными для здоровья. Хотя многие из нас ассоциируют это слово с вредной едой, такой как сладости и выпечка, правильный подход к выбору десерта может изменить наше представление о здоровом питании.

Фото: unsplash.com by Самбазон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Греческий йогурт с ягодами и орехами

Исследования учёных

Зарубежные учёные провели многолетние исследования, чтобы определить, какой десерт является самым полезным для здоровья. В ходе работы было проанализировано 4000 научных публикаций, из которых 222 исследования содержали максимально достоверные данные о влиянии продуктов питания на здоровье.

Результаты анализа

По итогам исследования, самым полезным десертом был признан живой йогурт, а именно его разновидность под названием бланманже. Этот продукт содержит пробиотики, которые способствуют нормализации работы кишечника, а также большое количество кальция и белка, полезных для организма.

Дополнительные рекомендации

Чтобы усилить пользу от йогурта, учёные рекомендуют сочетать его с грецкими орехами. Эти орехи добавят в десерт полезные жиры, витамины и антиоксиданты, что сделает его не только вкусным, но и максимально питательным.

Уточнения

Йо́гурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus.

