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Можно ли по внешнему виду отличить хорошую готовую еду от плохой?

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Здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что готовая еда может быть опасна и привести к отравлению.

Отдел готовой еды в гипермаркете Макси
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отдел готовой еды в гипермаркете Макси

По словам эксперта, даже нормальная на вид еда может нанести вред здоровью.

"Если на вид готовый продукт хороший, это ещё не означает, что он не содержит вредных микробов. Бывает так называемое гнездное попадание микробов, когда колония вредных микроорганизмов живёт в одной ложке салата и кому-то она может достаться, вызвав отравление", — пояснила она.

Поэтому, по словам врача, лучшим решением будет — отказаться от покупки готовых салатов, передаёт сайт aif.ru.

 

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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