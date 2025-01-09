Можно ли по внешнему виду отличить хорошую готовую еду от плохой?

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что готовая еда может быть опасна и привести к отравлению.
По словам эксперта, даже нормальная на вид еда может нанести вред здоровью.
"Если на вид готовый продукт хороший, это ещё не означает, что он не содержит вредных микробов. Бывает так называемое гнездное попадание микробов, когда колония вредных микроорганизмов живёт в одной ложке салата и кому-то она может достаться, вызвав отравление", — пояснила она.
Поэтому, по словам врача, лучшим решением будет — отказаться от покупки готовых салатов, передаёт сайт aif.ru.
Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.
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