Заложенность и шум в ушах: когда стоит обратиться к врачу

Посторонние звуки в ушах, такие как щелчки или шум, могут быть безобидными, но иногда они сигнализируют о серьёзных заболеваниях, которые нельзя игнорировать. Чтобы понять природу этих ощущений, важно знать их причины и определить, когда требуется помощь врача.
Ухо состоит из трёх отделов: наружного, среднего и внутреннего. Нарушения в любой из этих зон могут привести к появлению неприятных звуков. Однако иногда щелчки и шум в ушах являются вариантом нормы и легко устраняются без медицинского вмешательства.
Избыток ушной серы.
Железы, вырабатывающие ушную серу, защищают ухо от инфекций и загрязнений. Однако её избыток может закупорить слуховой проход, создавая давление на барабанную перепонку и вызывая посторонние звуки.
Попадание воды.
Люди, занимающиеся плаванием, часто сталкиваются с дискомфортом в ушах из-за скопления воды в слуховом проходе.
Перепады давления.
Во время полётов или подъёма в горы многие испытывают заложенность ушей и слышат щелчки, вызванные изменением давления.
Если щелчки и шум в ушах возникают регулярно, это может быть связано с:
При появлении подобных симптомов важно обратиться к ЛОР-врачу.
Только специалист сможет определить точную причину и назначить правильное лечение.
Методы терапии зависят от диагноза:
В дополнение к традиционному лечению можно использовать народные средства:
Посторонние звуки в ушах могут быть как безобидными, так и симптомом серьёзных заболеваний. Если дискомфорт сохраняется, не откладывайте визит к врачу. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать осложнений и вернуть комфорт.
У́хо (лат. auris) — сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.
Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.