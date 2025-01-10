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Заложенность и шум в ушах: когда стоит обратиться к врачу

2:45
Здоровье

Посторонние звуки в ушах, такие как щелчки или шум, могут быть безобидными, но иногда они сигнализируют о серьёзных заболеваниях, которые нельзя игнорировать. Чтобы понять природу этих ощущений, важно знать их причины и определить, когда требуется помощь врача.

Конский хвост
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Конский хвост

Почему возникают щелчки в ушах

Ухо состоит из трёх отделов: наружного, среднего и внутреннего. Нарушения в любой из этих зон могут привести к появлению неприятных звуков. Однако иногда щелчки и шум в ушах являются вариантом нормы и легко устраняются без медицинского вмешательства.

Когда щелчки в ушах — это нормально

Избыток ушной серы.

Железы, вырабатывающие ушную серу, защищают ухо от инфекций и загрязнений. Однако её избыток может закупорить слуховой проход, создавая давление на барабанную перепонку и вызывая посторонние звуки.

Попадание воды.

Люди, занимающиеся плаванием, часто сталкиваются с дискомфортом в ушах из-за скопления воды в слуховом проходе.

Перепады давления.

Во время полётов или подъёма в горы многие испытывают заложенность ушей и слышат щелчки, вызванные изменением давления.

Когда нужна медицинская помощь

Если щелчки и шум в ушах возникают регулярно, это может быть связано с:

  • Воспалительными заболеваниями, такими как наружный или средний отит.
  • Акустической травмой, вызванной длительным воздействием громких звуков.
  • Серьёзными патологиями, например, менингитом или опухолями мозга.

При появлении подобных симптомов важно обратиться к ЛОР-врачу.

Только специалист сможет определить точную причину и назначить правильное лечение.

Лечение

Методы терапии зависят от диагноза:

  • При незначительных проблемах медикаменты могут не понадобиться.
  • При воспалительных процессах назначаются антибиотики или противовоспалительные препараты.

Народные методы

В дополнение к традиционному лечению можно использовать народные средства:

  • Ингаляции с отварами трав помогают при насморке, который может вызывать дискомфорт в ушах.
  • Компрессы из отварной картошки или лука согревают больное ухо.
  • Для укрепления иммунитета используйте смесь сока алоэ и мёда.

Заключение

Посторонние звуки в ушах могут быть как безобидными, так и симптомом серьёзных заболеваний. Если дискомфорт сохраняется, не откладывайте визит к врачу. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать осложнений и вернуть комфорт.

Уточнения

У́хо (лат. auris) — сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
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