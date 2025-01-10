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Как употребление риса влияет на здоровье и кому полезно включить его в свой рацион

1:19
Здоровье

Коричневый рис занимает лидирующие позиции в списке зерновых продуктов, которые полезны для организма, в том числе для поддержания нормального уровня холестерина. Об этом пишет Health Digest, ссылаясь на многочисленные исследования.

Бурый рис
Фото: Own work by ProjectManhattan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бурый рис

По данным исследования 2019 года, опубликованном в Journal of Nutritional Science and Vitaminology, коричневый рис способствует поддержанию здоровья сердца и обладает антиоксидантными свойствами. А вот употребление белого риса несёт негативные последствия для организма, например, увеличивает риск развития диабета и способствует набору веса.

По словам врача Александра Мясникова, коричневый рис содержит меньше углеводов, по сравнению с белым. Кроме того, этот вид риса богат витаминами группы В и клетчаткой.

Доктор Марина Макиша посоветовала употреблять коричневый рис тем, кто страдает бессонницей и постоянно испытывает стресс, ведь в этом продукте содержится магний и витамин В6.

"Сочетание магния и витамина B6, это очень хороший помощник для нашей нервной системы, помогает нам бороться со стрессом и улучшает состояние тела во время сна”, — заявила она.

Уточнения

В Азии коричневый рис употребляют в пищу в основном дети и старики, в то время как в Европе и Америке его ценят сторонники здорового образа жизни за повышенное содержание питательных веществ по сравнению с обычным рисом. 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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