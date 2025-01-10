Как избавиться от изжоги: продукты, которых стоит избегать

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изжога — это неприятное чувство жжения за грудиной, которое может доставлять значительный дискомфорт. Она часто обостряется после еды, в положении лёжа, при наклонах вперёд или ночью. Главные причины изжоги — это влияние продуктов на кислотную среду желудка и тонус нижнего пищеводного сфинктера.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малиновый лимонад

Каких продуктов стоит избегать

Для предотвращения изжоги важно исключить из рациона продукты, которые могут её провоцировать:

Жирные блюда : масло, маргарин, сало, а также жирные виды мяса, такие как свинина, утка, говядина и баранина.

: масло, маргарин, сало, а также жирные виды мяса, такие как свинина, утка, говядина и баранина. Острая пища : специи и пряности усиливают кислотность.

: специи и пряности усиливают кислотность. Сладости и мучные изделия : торты, пирожные и другая выпечка.

: торты, пирожные и другая выпечка. Напитки: кофе, крепкий чай, газированные напитки, алкоголь и цитрусовые соки также могут стать причиной жжения за грудиной.

Что ещё поможет избавиться от изжоги

Лечение изжоги требует не только приёма препаратов, но и пересмотра образа жизни. Вот несколько полезных рекомендаций:

Откажитесь от вредных привычек . Курение усугубляет изжогу, ослабляя сфинктер пищевода.

. Курение усугубляет изжогу, ослабляя сфинктер пищевода. Следите за объёмом порций . Старайтесь есть меньше, чтобы не перегружать желудок.

. Старайтесь есть меньше, чтобы не перегружать желудок. Избегайте поздних ужинов. Еда перед сном может спровоцировать изжогу.

Не ложитесь сразу после еды. Подождите хотя бы 2-3 часа, чтобы избежать неприятных ощущений.

Когда нужна помощь врача

В большинстве случаев изжога не опасна и легко устраняется при поддержке специалиста. Однако самолечение может быть рискованным, так как изжога иногда сигнализирует о более серьёзных заболеваниях, таких как гастрит или язва.

Изжога — это не просто неприятное ощущение, но и повод пересмотреть свой рацион и образ жизни. Своевременное обращение к врачу и правильные привычки помогут избавиться от жжения за грудиной и вернуться к комфортной жизни.

Уточнения

Изжо́га - ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

