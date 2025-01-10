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Как избавиться от изжоги: продукты, которых стоит избегать

2:09
Здоровье

Изжога — это неприятное чувство жжения за грудиной, которое может доставлять значительный дискомфорт. Она часто обостряется после еды, в положении лёжа, при наклонах вперёд или ночью. Главные причины изжоги — это влияние продуктов на кислотную среду желудка и тонус нижнего пищеводного сфинктера.

Малиновый лимонад
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малиновый лимонад

Каких продуктов стоит избегать

Для предотвращения изжоги важно исключить из рациона продукты, которые могут её провоцировать:

  • Жирные блюда: масло, маргарин, сало, а также жирные виды мяса, такие как свинина, утка, говядина и баранина.
  • Острая пища: специи и пряности усиливают кислотность.
  • Сладости и мучные изделия: торты, пирожные и другая выпечка.
  • Напитки: кофе, крепкий чай, газированные напитки, алкоголь и цитрусовые соки также могут стать причиной жжения за грудиной.

Что ещё поможет избавиться от изжоги

Лечение изжоги требует не только приёма препаратов, но и пересмотра образа жизни. Вот несколько полезных рекомендаций:

  • Откажитесь от вредных привычек. Курение усугубляет изжогу, ослабляя сфинктер пищевода.
  • Следите за объёмом порций. Старайтесь есть меньше, чтобы не перегружать желудок.
  • Избегайте поздних ужинов. Еда перед сном может спровоцировать изжогу.
    Не ложитесь сразу после еды. Подождите хотя бы 2-3 часа, чтобы избежать неприятных ощущений.

Когда нужна помощь врача

В большинстве случаев изжога не опасна и легко устраняется при поддержке специалиста. Однако самолечение может быть рискованным, так как изжога иногда сигнализирует о более серьёзных заболеваниях, таких как гастрит или язва.

Изжога — это не просто неприятное ощущение, но и повод пересмотреть свой рацион и образ жизни. Своевременное обращение к врачу и правильные привычки помогут избавиться от жжения за грудиной и вернуться к комфортной жизни.

Уточнения

Изжо́га - ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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