Четыре побочных эффекта медитации, о которых мало кто знает

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медитация стала популярным способом отвлечься от суеты, погрузиться в себя и снять напряжение, ощутить приятную расслабленность и большую осознанность, однако даже у такой полезной и приятной практики есть свои побочные эффекты.

Фото: commons.wikimedia.org by Sabine Schulte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Статуя Будды

Заторможенность

Сверхэмоциональным людям медитация полезна: она помогает уравновесить бурю эмоций, однако если человек спокоен сам по себе и при этом стал регулярно медитировать, он может стать чересчур заторможенным. Конечно, медитация помогает справляться с негативом, но возможен и обратный эффект, когда человек перестаёт быть способным на сильные положительные чувства, например, на любовь.

Повторное проживание негативного опыта

Во время некоторых видов медитации у человека активируется область мозга, отвечающая за воспоминания, и таким образом медитирующий погружается в неприятные события, которые было бы полезнее забыть, если это был слишком травмирующий опыт.

Депрессия и панические атаки

Как ни странно, медитация может вызывать депрессию и панические атаки из-за выработки серотонина. Как правило, этот гормон способствует успокоению, но если он вырабатывается в слишком больших количествах, в таком случае, наоборот, возникает ощущение подавленности и тревоги.

Искажённые ощущения

Некоторые люди во время медитации настолько сильно погружаются в глубины своего сознания, что утрачивают связь с реальностью, у них возникают галлюцинации и искажённые ощущения, например, человеку может казаться, что он уменьшился или увеличился в размерах. После такого опыта не всегда легко вернуться к привычной жизни. Некоторым людям во время медитации приходят мысли о своём особом предназначении или даже желание покончить с собой.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

