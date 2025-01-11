Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-10 доступных автомобилей из параллельного импорта в 2025 году
Поварские хитрости: почему картофель нужно варить целым
Дочь Джонни Деппа рассказала, какой фильм с участием отца её травмировал
В России создали уникальную систему управления приборами
Россия запускает масштабные проекты по безопасному угольному производству в ДНР и ЛНР
Бархатцы в вашем саду: как гарантировать яркое цветение?
Почему у кошек перед ушами есть залысины: объяснение учёных
Акне и акнеформные дерматозы: в чём разница?
В Польше туристы доверились ChatGPT и застряли в горах

Четыре побочных эффекта медитации, о которых мало кто знает

1:54
Здоровье

Медитация стала популярным способом отвлечься от суеты, погрузиться в себя и снять напряжение, ощутить приятную расслабленность и большую осознанность, однако даже у такой полезной и приятной практики есть свои побочные эффекты.

Статуя Будды
Фото: commons.wikimedia.org by Sabine Schulte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Статуя Будды

Заторможенность

Сверхэмоциональным людям медитация полезна: она помогает уравновесить бурю эмоций, однако если человек спокоен сам по себе и при этом стал регулярно медитировать, он может стать чересчур заторможенным. Конечно, медитация помогает справляться с негативом, но возможен и обратный эффект, когда человек перестаёт быть способным на сильные положительные чувства, например, на любовь.

Повторное проживание негативного опыта

Во время некоторых видов медитации у человека активируется область мозга, отвечающая за воспоминания, и таким образом медитирующий погружается в неприятные события, которые было бы полезнее забыть, если это был слишком травмирующий опыт.

Депрессия и панические атаки

Как ни странно, медитация может вызывать депрессию и панические атаки из-за выработки серотонина. Как правило, этот гормон способствует успокоению, но если он вырабатывается в слишком больших количествах, в таком случае, наоборот, возникает ощущение подавленности и тревоги.

Искажённые ощущения

Некоторые люди во время медитации настолько сильно погружаются в глубины своего сознания, что утрачивают связь с реальностью, у них возникают галлюцинации и искажённые ощущения, например, человеку может казаться, что он уменьшился или увеличился в размерах. После такого опыта не всегда легко вернуться к привычной жизни. Некоторым людям во время медитации приходят мысли о своём особом предназначении или даже желание покончить с собой.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
Обсудить
Сейчас читают
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова Аудио 
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Наука и техника
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле Аудио 
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания
Экономика и бизнес
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
Последние материалы
ТОП-10 доступных автомобилей из параллельного импорта в 2025 году
Поварские хитрости: почему картофель нужно варить целым
Четыре побочных эффекта медитации, о которых мало кто знает
Дочь Джонни Деппа рассказала, какой фильм с участием отца её травмировал
В России создали уникальную систему управления приборами
Россия запускает масштабные проекты по безопасному угольному производству в ДНР и ЛНР
Бархатцы в вашем саду: как гарантировать яркое цветение?
Почему у кошек перед ушами есть залысины: объяснение учёных
Акне и акнеформные дерматозы: в чём разница?
В Польше туристы доверились ChatGPT и застряли в горах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.