Назван способ укрепить сосуды, не выходя из подъезда

Американские учёные провели пятилетний эксперимент, чтобы выяснить, можно ли улучшить здоровье сосудов с помощью ходьбы по лестнице.
Испытуемые были разделены на три группы. Участники из первой группы ежедневно ходили по лестницам, участники из второй группы — от случая к случаю, и участники из третьей группы совсем этого не делали.
Результаты эксперимента показали, что сердечно-сосудистая система мужчин и женщин, которые каждый день поднимались по лестницам, была здоровее, чем у остальных. Из этого следует вывод, что такого эффекта можно достичь, только если каждый день ходить по ступеням.
Такой способ укрепления здоровья доступен всем, кто живёт в многоэтажном доме, что не может не радовать людей, у которых есть желание, но нет возможности ходить в тренажёрный зал.
Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.