Назван способ укрепить сосуды, не выходя из подъезда

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные провели пятилетний эксперимент, чтобы выяснить, можно ли улучшить здоровье сосудов с помощью ходьбы по лестнице.

Фото: commons.wikimedia.org by Workman88, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Подъезд в жилом доме Капотни

Испытуемые были разделены на три группы. Участники из первой группы ежедневно ходили по лестницам, участники из второй группы — от случая к случаю, и участники из третьей группы совсем этого не делали.

Результаты эксперимента показали, что сердечно-сосудистая система мужчин и женщин, которые каждый день поднимались по лестницам, была здоровее, чем у остальных. Из этого следует вывод, что такого эффекта можно достичь, только если каждый день ходить по ступеням.

Такой способ укрепления здоровья доступен всем, кто живёт в многоэтажном доме, что не может не радовать людей, у которых есть желание, но нет возможности ходить в тренажёрный зал.

Уточнения

Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.

