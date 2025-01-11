Люди, у которых есть эта безобидная привычка, чаще болеют раком

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые привычки становятся настолько обыденными и частыми, что не все люди замечают, когда совершают то или иное действие, например, кусают губы во время волнения. Казалось бы, нет ничего ужасного в такой привычке, однако онколог Антон Ёлкин рассказал в беседе с "Лентой.ру", к каким опасным последствиям она может привести.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка задумалась

Когда человек кусает губы, на них образуются маленькие ранки, и если это действие повторяется часто, повреждения не заживают и во временем начинают воспаляться. То же самое происходит во время постоянного прикусывания щеки.

Ёлкин призывает внимательно относиться к любым ранам на губах и во рту, которые долго не заживают. Если такие раны имеются, необходимо проконсультироваться со стоматологом, чтобы он оценил их серьёзность и в случае необходимости назначил лечение.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной».

