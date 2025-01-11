Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли есть фрукты с высоким гликемическим индексом во время похудения?
Российские учёные создают инновационные препараты против рака
Влажный или сухой корм для кошки: что выбрать и как сочетать
США теряют доверие инвесторов
Худеем и умнеем: какую часть тела тренировать, чтобы мозг был здоров?
Назван способ укрепить сосуды, не выходя из подъезда
Благоприятные дни для посадки: воспользуйтесь лунным календарем в январе
Как избежать афер при дарении жилья: разъяснение нового закона
Вкусный и хрустящий жареный картофель: вот как его правильно приготовить

Люди, у которых есть эта безобидная привычка, чаще болеют раком

0:55
Здоровье

Некоторые привычки становятся настолько обыденными и частыми, что не все люди замечают, когда совершают то или иное действие, например, кусают губы во время волнения. Казалось бы, нет ничего ужасного в такой привычке, однако онколог Антон Ёлкин рассказал в беседе с "Лентой.ру", к каким опасным последствиям она может привести.

Девушка задумалась
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка задумалась

Когда человек кусает губы, на них образуются маленькие ранки, и если это действие повторяется часто, повреждения не заживают и во временем начинают воспаляться. То же самое происходит во время постоянного прикусывания щеки.

Ёлкин призывает внимательно относиться к любым ранам на губах и во рту, которые долго не заживают. Если такие раны имеются, необходимо проконсультироваться со стоматологом, чтобы он оценил их серьёзность и в случае необходимости назначил лечение.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной».

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Обсудить
Сейчас читают
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Авто
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло Аудио 
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Наука и техника
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных Аудио 
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Наука и техника
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Последние материалы
Как избежать афер при дарении жилья: разъяснение нового закона
Вкусный и хрустящий жареный картофель: вот как его правильно приготовить
Люди, у которых есть эта безобидная привычка, чаще болеют раком
Дженнифер Энистон поделилась, как она пытается справиться с многолетней бессонницей
Тюменская область заняла третье место по зарплатам на Урале
Если кот будит вас ночью: причины и решения
Рецепт похудения от Памелы Андерсон: как нормализовать рацион после праздников?
Месяц без косметики: 5 неожиданных изменений
Миска для кошки: как избежать переедания питомца
Как обеспечить идеальное освещение для рассады: основные рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.