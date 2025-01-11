Стоматолог рассказала, в каком случае не нужно удалять зубы мудрости

Пациенты стоматологических клиник нередко сталкиваются с ситуацией, когда врачи предлагают им удалять зубы мудрости. Из-за этого стало принято считать, что в зрелом возрасте эти зубы становятся нежелательными и их соседство вредит другим зубам. Стоматолог Наталья Тышкевич рассказала в беседе с порталом "Страсти", так ли это.
"Когда зубы мудрости правильно расположены, имеют достаточно места для роста и функционируют вместе с антагонистами (встречными зубами), их можно оставить. Такие зубы могут служить опорой для установки протезов, а также участвовать в коррекции неправильного прикуса", — сказала Тышкевич.
Она подчеркнула, что не стоит поспешно принимать решение об удалении зубов мудрости. Перед этим нужно проконсультироваться с хорошим специалистом, компетентным в этом вопросе.
Зу́бы му́дрости — 8-й зуб в ряду, третий моляр (всего их 4), обычно прорезаются в возрасте 17—25 лет (иногда позже, реже раньше, иногда не прорезаются — остаются ретенированными).
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