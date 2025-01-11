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Стоматолог рассказала, в каком случае не нужно удалять зубы мудрости

0:53
Здоровье

Пациенты стоматологических клиник нередко сталкиваются с ситуацией, когда врачи предлагают им удалять зубы мудрости. Из-за этого стало принято считать, что в зрелом возрасте эти зубы становятся нежелательными и их соседство вредит другим зубам. Стоматолог Наталья Тышкевич рассказала в беседе с порталом "Страсти", так ли это.

Стоматология
Фото: commons.wikimedia.org by Aniskov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Стоматология

"Когда зубы мудрости правильно расположены, имеют достаточно места для роста и функционируют вместе с антагонистами (встречными зубами), их можно оставить. Такие зубы могут служить опорой для установки протезов, а также участвовать в коррекции неправильного прикуса", — сказала Тышкевич.

Она подчеркнула, что не стоит поспешно принимать решение об удалении зубов мудрости. Перед этим нужно проконсультироваться с хорошим специалистом, компетентным в этом вопросе.

Уточнения

Зу́бы му́дрости — 8-й зуб в ряду, третий моляр (всего их 4), обычно прорезаются в возрасте 17—25 лет (иногда позже, реже раньше, иногда не прорезаются — остаются ретенированными).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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