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Доктор Мясников назвал продукты, которым по силе снизить уровень глюкозы в крови

1:08
Здоровье

Сахарный диабет стал одной из наиболее распространенных болезней нашего времени. Полностью вылечить его невозможно, однако можно контролировать уровень глюкозы в крови с помощью медикаментов и специальной диеты. Врачи, включая Александра Мясникова, в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", поделились информацией о продуктам, способным помочь снизить высокие уровни сахара.

яблочный уксус
Фото: pxhere
яблочный уксус

По данным исследований, такие продукты, как яблочный уксус, корица, куркумин, семена пажитника, имбирь и шафран, могут существенно улучшить показатели. Особенно заметное снижение наблюдается после употребления яблочного уксуса и семян пажитника.

Тем не менее, важно помнить, что нельзя заменять указанные продукты на назначенные врачом лекарства, так как это может привести к негативным последствиям.

"Все эти полезные продукты — лишь вспомогательное средство. А вот на стадии преддиабета, когда ситуация еще поправима и таблетки не назначены, им нет цены!" — подчеркнул специалист.

 

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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