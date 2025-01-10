Доктор Мясников назвал продукты, которым по силе снизить уровень глюкозы в крови

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахарный диабет стал одной из наиболее распространенных болезней нашего времени. Полностью вылечить его невозможно, однако можно контролировать уровень глюкозы в крови с помощью медикаментов и специальной диеты. Врачи, включая Александра Мясникова, в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", поделились информацией о продуктам, способным помочь снизить высокие уровни сахара.

Фото: pxhere яблочный уксус

По данным исследований, такие продукты, как яблочный уксус, корица, куркумин, семена пажитника, имбирь и шафран, могут существенно улучшить показатели. Особенно заметное снижение наблюдается после употребления яблочного уксуса и семян пажитника.

Тем не менее, важно помнить, что нельзя заменять указанные продукты на назначенные врачом лекарства, так как это может привести к негативным последствиям.

"Все эти полезные продукты — лишь вспомогательное средство. А вот на стадии преддиабета, когда ситуация еще поправима и таблетки не назначены, им нет цены!" — подчеркнул специалист.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.





У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



