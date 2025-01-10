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Стоит ли пить молоко при бронхите?

1:11
Здоровье

Бронхит и зимний период практически являются синонимами. Заболевание, как правило, обостряется в самые холодные месяцы года. Многие люди предпочитают использовать народные средства для лечения, однако они не всегда безопасны, считает врач-оториноларинголог Александр Пурясев.

Молоко
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молоко

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист подчеркнул, что посещение бани при бронхите может оказаться опасным, тогда как горячее молоко будет полезным. Проходя через пищевод, молоко согревает трахею и бронхи, способствуя улучшению кровообращения и лимфотока.

Кроме того, ингаляции с эвкалиптом, отвар из растения мать-и-мачеха и подорожник также окажут положительное влияние. Корень солодки поможет улучшить общее состояние благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам.

"Мать-и-мачеха открывает бронхи, разжижает мокроту и создает скольжение, остается только покашлять. Подорожник обладает антибактериальной активностью, то есть это природный антибиотик", — отметил специалист.

Уточнения

Бронхит (лат. bronchitis, от бронх + -itis — воспаление) — заболевание нижних дыхательных путей, характеризующееся воспалением слизистой оболочки бронхов — хрящевых труб, идущих от трахеи к лёгочным альвеолам.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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