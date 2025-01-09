Что такое гипертонический криз и как помочь при его возникновении

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Виктор Лишин рассказал, что делать при гипертоническом кризе.

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported Тонометр

По словам врача, говорить о гипертоническом кризе можно, если артериальное давление поднимается до очень высоких значений, например, 170-180 или даже до 200 мм рт. ст. Игнорировать его не следует, потому что может возникнуть опасность инфаркта и инсульта.

Врач посоветовал принять таблетку от давления. Если в течение часа после приёма давление не снизилось, повторно пить лекарство не нужно, а стоит вызвать скорую помощь.

Как сообщает сайт Москва 24, скорую нужно вызвать, если криз возник впервые и под рукой нет необходимых лекарств.

Уточнения

Гипертонический криз — неотложное тяжёлое состояние, вызванное чрезмерным повышением артериального давления, проявляющееся клинически и требующее немедленного снижения уровня артериального давления для предотвращения или ограничения поражения органов-мишеней.

