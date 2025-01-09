В чём опасность метапневмовируса из Китая?

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Наталья Леонтьева заявила, что метапневмовирус, который сейчас распространяется в Китае, многие сравнивают с коронавирусом. Обе инфекции поражают дыхательную систему и могут передаваться воздушно-капельным путём.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медицинское обследование

По словам эксперта, метапневмовирус опасен для пожилых, детей младше 14 лет и для тех, у кого ослаблен иммунитет.

"Болезнь особенно опасна для маленьких пациентов, пенсионеров и лиц с ослабленным иммунитетом. Характер протекания вируса часто напоминает обыкновенную простуду или грипп, однако у многих заболевших вирус стремительно прогрессирует, вызывая одышку и высокую температуру тела", — рассказала терапевт.

Специальные лекарственные препараты и вакцина против вируса пока не разработаны.

Если у вас появились симптомы заболевания, то рекомендуется больше отдыхать, пить достаточное количество чистой воды, при необходимости пить жаропонижающие и обезболивающие средства, выполнять ингаляции с солевым раствором, пишет ИА RuNews24.ru.

"При появлении симптомов, особенно у детей и пожилых, необходимо обратиться к врачу. Чтобы снизить возможность заразиться, необходимо часто мыть руки, не прикасаться к лицу грязными руками и не контактировать с больными людьми", — напомнила врач.

Уточнения

Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV или HMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales. Вызывает ОРВИ у человека, преимущественно у детей. Кроме заболеваний верхних дыхательных путей, вызывает заболевания нижних дыхательных путей.

