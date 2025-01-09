Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что такое гипертонический криз и как помочь при его возникновении
Астрофизик Франк: ученые могут узнать число внеземных цивилизаций за 10-20 лет
Нехватка отелей остаётся ключевой проблемой для российского туризма
Что делать, если ухо стреляет: советы специалистов
Холод и ветер — как защитить волосы зимой
Кухня без лишних деталей: как спрятать все, что мешает
Не все автомобили нуждаются в высокомоктановом бензине: узнайте, как выбрать правильно
Учёные выяснили, как чайные пакетики влияют на здоровье
Китайские автомобили: риски и преимущества, о которых стоит знать

В чём опасность метапневмовируса из Китая?

1:25
Здоровье

Терапевт Наталья Леонтьева заявила, что метапневмовирус, который сейчас распространяется в Китае, многие сравнивают с коронавирусом. Обе инфекции поражают дыхательную систему и могут передаваться воздушно-капельным путём.

Медицинское обследование
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинское обследование

По словам эксперта, метапневмовирус опасен для пожилых, детей младше 14 лет и для тех, у кого ослаблен иммунитет.

"Болезнь особенно опасна для маленьких пациентов, пенсионеров и лиц с ослабленным иммунитетом. Характер протекания вируса часто напоминает обыкновенную простуду или грипп, однако у многих заболевших вирус стремительно прогрессирует, вызывая одышку и высокую температуру тела", — рассказала терапевт.

Специальные лекарственные препараты и вакцина против вируса пока не разработаны.

Если у вас появились симптомы заболевания, то рекомендуется больше отдыхать, пить достаточное количество чистой воды, при необходимости пить жаропонижающие и обезболивающие средства, выполнять ингаляции с солевым раствором, пишет ИА RuNews24.ru.

"При появлении симптомов, особенно у детей и пожилых, необходимо обратиться к врачу. Чтобы снизить возможность заразиться, необходимо часто мыть руки, не прикасаться к лицу грязными руками и не контактировать с больными людьми", — напомнила врач.

Уточнения

Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV или HMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales. Вызывает ОРВИ у человека, преимущественно у детей. Кроме заболеваний верхних дыхательных путей, вызывает заболевания нижних дыхательных путей.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Экономика и бизнес
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале Аудио 
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось
Авто
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось Аудио 
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Наука и техника
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Последние материалы
В чём опасность метапневмовируса из Китая?
Не все автомобили нуждаются в высокомоктановом бензине: узнайте, как выбрать правильно
Учёные выяснили, как чайные пакетики влияют на здоровье
Китайские автомобили: риски и преимущества, о которых стоит знать
Теплица под угрозой: почему стены зеленеют и как это исправить
Как правильно использовать топливные присадки, чтобы не навредить
Японские ученые запустили проект для проживания на Луне
Учёные рассказали о риске смерти от резистентности к антибиотикам
Что нужно знать о недостатках беговых дорожек для домашнего использования
Как ухаживать за клубневой бегонией: секреты пышного цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.