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Снижаем риск деменции — вырабатываем у себя 3 полезные привычки

2:11
Здоровье

Деменция — распространенное заболевание, которое может быть вызвано генетикой, возрастом и другими факторами. Однако существуют привычки, которые можно изменить, чтобы снизить риск развития болезни.

Скандинавская ходьба
Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скандинавская ходьба

Привычка 1: Регулярные физические упражнения. Физическая активность помогает контролировать вес, снижает артериальное давление и уровень сахара в крови, что уменьшает риск деменции. Упражнения стимулируют образование новых клеток мозга и улучшают его пластичность, напоминает греческое издание Oloygeia.

Рекомендации:

  • Начните с 30 минут физической активности в день.
  • Сочетайте аэробные упражнения, силовые тренировки и упражнения для ума и тела.
  • Консультируйтесь с врачом перед началом новой программы тренировок.

Привычка 2: Активное социальное взаимодействие

Одиночество связано с депрессией, злоупотреблением алкоголем и ухудшением сна, что может повысить риск деменции. Сильные социальные связи улучшают работу мозга и продлевают жизнь.

Рекомендации:

  • Общайтесь с близкими или интересными вам людьми хотя бы раз в неделю.
  • Проводите время с друзьями и семьей.
  • Рассмотрите возможность вступления в клуб или группу по интересам.

Привычка 3: Достаточный сон

Недостаток сна, особенно менее 5-6 часов в сутки, увеличивает риск развития деменции в будущем. Чтобы улучшить качество сна, ограничьте употребление алкоголя, избегайте тяжелой пищи перед сном, поддерживайте прохладную температуру в комнате и используйте белый шум.

Рекомендации:

  • Избегайте употребления алкоголя и тяжелой пищи перед сном.
  • Поддерживайте комфортную температуру в комнате (16-20°C).
  • Используйте устройства с белым шумом для улучшения сна.

Хотя деменция не может быть полностью предотвращена, изменение этих привычек может существенно снизить риск развития заболевания. Начните делать эти простые шаги сегодня, чтобы защитить свое будущее.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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