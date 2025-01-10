Снижаем риск деменции — вырабатываем у себя 3 полезные привычки

Деменция — распространенное заболевание, которое может быть вызвано генетикой, возрастом и другими факторами. Однако существуют привычки, которые можно изменить, чтобы снизить риск развития болезни.
Привычка 1: Регулярные физические упражнения. Физическая активность помогает контролировать вес, снижает артериальное давление и уровень сахара в крови, что уменьшает риск деменции. Упражнения стимулируют образование новых клеток мозга и улучшают его пластичность, напоминает греческое издание Oloygeia.
Рекомендации:
Привычка 2: Активное социальное взаимодействие
Одиночество связано с депрессией, злоупотреблением алкоголем и ухудшением сна, что может повысить риск деменции. Сильные социальные связи улучшают работу мозга и продлевают жизнь.
Рекомендации:
Привычка 3: Достаточный сон
Недостаток сна, особенно менее 5-6 часов в сутки, увеличивает риск развития деменции в будущем. Чтобы улучшить качество сна, ограничьте употребление алкоголя, избегайте тяжелой пищи перед сном, поддерживайте прохладную температуру в комнате и используйте белый шум.
Рекомендации:
Хотя деменция не может быть полностью предотвращена, изменение этих привычек может существенно снизить риск развития заболевания. Начните делать эти простые шаги сегодня, чтобы защитить свое будущее.
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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