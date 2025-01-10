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Недостаток этого витамина вызывает зуд в глазах, язвы во рту и выпадение волос

3:11
Здоровье

Витамины — это органические химические соединения, которые не содержат калорий и необходимы для поддержания здоровья человека. Они играют важную роль в обмене веществ и преобразовании энергии в организме.

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

В зависимости от своей структуры и функций, витамины делятся на три основные группы: водорастворимые, жирорастворимые и антиоксиданты.

Водорастворимые витамины включают в себя витамин С и витамины группы В. Они представляют собой простые молекулы, состоящие из водорода, кислорода, углерода и небольшого количества серы, азота и кобальта.

Одним из витаминов группы В является витамин В2, также известный как рибофлавин. Он участвует в процессе клеточного дыхания, который происходит при окислении углеводов, жиров и белков для получения энергии, необходимой для других клеточных процессов, напоминает греческое издание Oneman.

Взрослому человеку необходимо употреблять 1,3-1,7 мг витамина В2 в день. Хорошими источниками этого витамина являются яйца, зелёные овощи, молоко, сыр, йогурт, мясо, грибы и миндаль.

Поскольку витамин В2 выводится из организма с мочой, его дефицит может возникнуть при недостаточном употреблении этих продуктов. Поэтому дефицит витамина В2 часто наблюдается у вегетарианцев, людей, исключающих молочные продукты из рациона, спортсменов, занимающихся физическими упражнениями и неправильно питающихся, а также у беременных и кормящих женщин.

Симптомы дефицита рибофлавина могут включать язвы во рту и на губах, воспаление углов рта, покраснение и зуд глаз, а также шелушение кожи. Высыпания также могут появиться в области половых органов, мошонки, вульвы и вокруг половых губ.

Дефицит витамина В2 также может привести к выпадению волос, эндокринным нарушениям и проблемам с печенью, репродуктивной и нервной системами.

Рибофлавин имеет важное значение для здоровья организма. По данным Национального института здравоохранения, он может быть полезен в качестве потенциального средства для лечения мигрени. Считается, что мигрень вызвана дисбалансом химических веществ в мозге, и рибофлавин помогает преодолеть этот дисбаланс, улучшая дыхание и выработку энергии в митохондриях клеток головного мозга.

Кроме того, витамин В2 играет важную роль в поддержании уровня гемоглобина в крови, предотвращая анемию, а также в поддержании уровня гомоцистеина, аминокислоты, повышенный уровень которой связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и коронарной недостаточности.

Также рибофлавин необходим для здоровья глаз, поскольку является основным структурным компонентом сетчатки. Адекватное потребление витамина В2 связано с более низким риском развития катаракты.

Уточнения

Рибофлави́н (лактофлавин, витамин B2) — один из наиболее важных водорастворимых витаминов, кофермент многих биохимических процессов. 

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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