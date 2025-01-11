Три причины, почему лакомиться мороженым лучше всего зимой

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Это может показаться невероятным, но мороженое лучше всего есть не в жаркую погоду, когда так хочется охладиться, а зимой. Именно в холода любимое многими лакомство становится наиболее полезным, и на это есть три причины.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколадное мороженое

Если есть мороженое понемногу, не заглатывая огромные куски, горло постепенно привыкает к низким температурам и таким образом закаляется, благодаря чему и простуды случаются реже.

Также мороженое может стать дополнительным источником кальция, поскольку оно состоит из молока и сливок, а этот микроэлемент особенно важен зимой, ведь без солнца часто наблюдается нехватка витамина D, помогающего усвоить кальций.

Кроме того, зимой некоторые люди впадают в хандру, а мороженое может улучшить настроение, ведь оно, как и любое другое удовольствие, приводит к выработке дофамина в организме.

Все эти причины порадуют любителей мороженого, однако не стоит забывать о том, что важно соблюдать умеренность в употреблении этого продукта. Находясь в магазине, желательно читать состав на упаковке и выбирать наиболее натуральное мороженое, в котором содержится как можно меньше стабилизаторов, ароматизаторов и других вредных добавок.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

