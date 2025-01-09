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Когда убирать новогоднюю ёлку, чтобы не впасть в депрессию

2:07
Здоровье

С точки зрения психологии, уборка ёлки — это не просто избавление от праздничного декора, но и символическое завершение праздничного периода, переход к обычной жизни. Психолог Станислав Самбурский советует убирать ёлку тогда, когда вы психологически готовы к этому, а не только потому, что так принято.

Рождественская ёлка рядом с кроватью
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Рождественская ёлка рядом с кроватью

Если убрать ёлку слишком рано, это может вызвать грусть и разочарование из-за быстро прошедших праздников, которые ожидались с нетерпением. Если же оставить ёлку и украшения до последнего, это может привести к потере интереса к праздникам в будущем. Поэтому важно найти баланс между поддержанием праздничного настроения и возвращением к реальности, уточняет Газета.Ru.

По словам Самбурского, если человек не может расстаться с ёлкой до апреля, это может указывать на признаки "постпраздничного депрессивного расстройства" или "праздничной зависимости". Эти состояния характеризуются неспособностью принять окончание праздника и стремлением сохранить его иллюзию. Люди с такими расстройствами избегают возвращения к рутинным обязанностям и находят утешение в новогодних символах, таких как ёлка.

Постпраздничное депрессивное расстройство и праздничная зависимость часто возникают из-за неудовлетворённости собой и своей жизнью. Скучная работа, нерешённые проблемы, личные конфликты и неосуществлённые мечты могут способствовать желанию избегать реальности. Ёлка в этом случае становится способом ухода от проблем.

Однако важно понимать, что ёлка не решает проблемы, а лишь временно отвлекает от них. Если не решать проблемы, они могут усугубиться, приводя к снижению работоспособности, мотивации и усилению одиночества. Поэтому необходимо лечить и предотвращать такие состояния. Для этого нужно изменить своё отношение к празднику, себе, жизни, реальности и другим людям. Важно найти способы расслабления и отдыха, чтобы поддерживать баланс настроения и самочувствия.

Уточнения

Новогоднее дерево — настоящее или символическое дерево, наряжаемое специально к Новому году.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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