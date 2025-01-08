Новый иновационный имплант чувствуется как натуральный зуб, - утверждают пациенты

Инновации в стоматологии: новый имплант меняет подход к лечению зубов

3:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В стоматологической клинике Hollow Brook Dental в Колорадо-Спрингс революционизируют подход к лечению зубов благодаря новому изобретению.

Фото: commons.wikimedia.org by Logicwhatelse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Root analogue ceramic dental implant vs titanium screw type implant

«Наша миссия — улучшить состояние полости рта всех наших пациентов», — говорит доктор Джим Грант. Он разработал уникальный прямоугольный зубной имплант, который, по его мнению, станет стандартом во всех стоматологических клиниках мира. Вместо традиционного круглого титанового винта, используемого в 80% имплантов, Грант предложил прямоугольный винт, который, как он утверждает, лучше адаптируется и удобнее для пациентов.

Чем отличается новый имплант?

«Наше изобретение уникально не только для США, но и для всего мира. Ничего подобного больше нет», — подчеркивает Грант.

Он объясняет, что цель разработки — упростить процесс установки для лабораторий, гигиенистов, стоматологов и, что особенно важно, для пациентов.

Имплант обеспечивает более естественное ощущение зуба.

Устраняет накопление пищи, что было распространённой проблемой у традиционных круглых винтов.

Одобрение FDA и первые результаты

После получения 12 патентов и проведения многочисленных исследований два года назад изобретение Гранта получило одобрение FDA. Совместно с хирургом-стоматологом Брэдли Ренаханом новый имплант был установлен более чем 65 пациентам.

«Мы уже видели большинство этих пациентов снова и собираем как объективные, так и субъективные данные», — делится Ренахан. «Большинство из них говорят, что имплант ощущается как натуральный зуб. Еда не застревает — это было серьёзной проблемой с круглыми имплантами».

Роль стоматолога в процессе установки

Процедуры завершаются в кабинете доктора Ли Смита, который занимается изготовлением и установкой коронок.

«Моя задача — восстановить имплант, установленный хирургом. Мы создаём коронки, которые выглядят и ощущаются как естественные зубы», — объясняет Смит.

Пациенты подтверждают: новые импланты значительно превосходят предыдущие версии.

Мнение пациентов

Джон Моррис, один из пациентов, отмечает, что новый имплант намного удобнее:

«Установка импланта — не самое приятное занятие», — признаётся он. «Но если мне нужно будет сделать ещё один, я выберу именно этот тип. День за днём я вообще о нём не думаю. Это ощущается нормально, легко чистится и, кажется, даже лучше, чем мои натуральные зубы».

Личный опыт изобретателя

Грант сам стал первым пациентом, которому установили этот имплант два года назад.

«Я уверен, что это улучшит профессию, результаты лечения и станет более здоровым решением для всех», — говорит он.

Без сомнений, это нововведение способно подарить каждому пациенту здоровую и уверенную улыбку.

Уточнения

Зубной (дентальный) имплантат (англ. implant «имплант») — искусственно изготовленная, чаще всего многокомпонентная конструкция, используемая для внедрения в костную ткань челюсти с последующим сращением (остеоинтеграцией) с целью протезирования.

