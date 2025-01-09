Как помочь организму восстановиться после праздников

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новый год — это время радости и веселья, но слишком активное празднование может негативно сказаться на здоровье. Врач-терапевт и нефролог Екатерина Аршинская из "СМ-Клиника" рассказала, как минимизировать риски и восстановиться после праздников.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Новогодний стол

Одним из основных последствий обильного застолья является переедание, которое может вызвать проблемы с пищеварением, набор веса и другие неприятности. Алкоголь в больших количествах может привести к обезвоживанию и интоксикации, проявляющейся в виде головных болей, тошноты и других неприятных симптомов. Нарушение режима сна из-за поздних ночных гуляний также негативно влияет на организм.

Для снижения негативного воздействия праздников врач рекомендует придерживаться умеренности в еде и напитках, поддерживать регулярный график сна, заниматься физической активностью и пить больше воды, пишет Газета.Ru.

После праздников важно помочь организму восстановиться. Для этого нужно пить достаточно жидкости, избегать кофеина и алкоголя, которые могут усугубить обезвоживание, и употреблять здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Также полезно увеличить физическую активность, начать с лёгких упражнений и постепенно увеличивать нагрузку.

Не менее важно обеспечить себе качественный сон, спать не менее 7-8 часов в сутки, создать комфортные условия в спальне и стараться ложиться спать в одно и то же время. Уход за кожей также важен для восстановления: используйте увлажняющие средства и не забывайте о её увлажнении.

Для снятия стресса и тревоги можно заняться медитацией, чтением или хобби, а также проводить время с близкими людьми. Важно следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.



Восстановление - приведение в исходное, первоначальное состояние.

