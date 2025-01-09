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Что полезнее — бургеры или хот-доги?

2:11
Здоровье

Бургеры и хот-доги — популярные блюда для барбекю, которые нравятся людям всех возрастов. Они просты в приготовлении и употреблении. Однако, если сравнивать их с точки зрения здоровья, есть некоторые различия, пишет греческое издание Oneman.

в ресторане
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в ресторане
  1. Калории. Классический бургер содержит около 250 калорий, в то время как хот-дог — около 200. Но на калорийность влияет не только тесто, но и начинка. Хот-дог с плавленым сыром и беконом может быть значительно калорийнее, чем бургер с легким салатом.
  2. Натрий. Хот-дог из говядины содержит примерно 0,6 грамма натрия, что составляет 30% суточной нормы. Бургер обычно содержит меньше натрия, особенно если он не сильно приправлен.
  3. Белок. Бургер содержит более 20 граммов белка, что составляет почти половину дневной нормы. Хот-дог же — всего около 5 граммов белка, и чтобы получить такое же количество, нужно съесть четыре хот-дога.
  4. Жиры. Типичный бургер содержит около 17 граммов жира, а хот-дог — около 13 граммов. Но оба содержат около 6 граммов насыщенных жиров.
  5. Риск канцерогенных веществ. Всемирная организация здравоохранения классифицирует обработанные пищевые продукты, включая хот-доги, как канцерогены первой группы. Хотя бургеры тоже содержат канцерогены, их уровень ниже.
  6. Здоровая альтернатива мясу. Для здорового питания лучше выбирать более постные варианты: бургеры с курицей, индейкой или рыбой, а также хот-доги из индейки или курицы. Также можно найти продукты с низким содержанием натрия или без нитратов.
  7. Так что же всё-таки полезнее? Выбор между бургером и хот-догом зависит от ваших целей. Если вы хотите меньше калорий, выбирайте хот-дог. Но если для вас важнее белок и меньшее содержание натрия, то бургер будет более полезным.

Уточнения

Га́мбургер (англ  hamburger, сокр. бу́ргер) — горячее блюдо, обычно состоящее из котлеты из измельчённого мяса, как правило, говядины, помещённой внутрь разрезанной пополам булочки.

Хот-дог (англ. hot dog, дословно — «горячая собака») — блюдо, состоящее из жареной или приготовленной на пару сосиски, подаваемой в разрезе булочки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
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