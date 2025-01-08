Гельминты: у людей появляется кожная форма мигрирующей личинки

Устойчивость гельминтов к лекарствам: угроза для собак и людей

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гельминты у собак, в частности анкилостомы, демонстрируют растущую устойчивость к противогельминтным препаратам на основе бензимидазола, широко используемым для борьбы с паразитами в желудочно-кишечном тракте. Новое исследование, проведённое учёными из Университетов Квинсленда и Сиднея, выявило масштаб проблемы, которая может поставить под угрозу здоровье животных и людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Angusmclellan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анкилостома под микроскопом

Основные результаты исследования

В ходе анализа более 100 образцов анкилостом, собранных у собак в Австралии и Новой Зеландии, было установлено:

70% образцов содержат генетические мутации, приводящие к лекарственной устойчивости.

содержат генетические мутации, приводящие к лекарственной устойчивости. Устойчивость распространяется даже среди видов, ранее считавшихся неуязвимыми, таких как северная анкилостома.

"Это большая проблема, так как анкилостомоз может быть опасен и для животных, и для людей," - отметил доктор Сваид Абдулла из Школы ветеринарной науки Университета Квинсленда.

Влияние на здоровье животных и людей

У собак анкилостомы поражают тонкий кишечник, вызывая:

анемию ,

, диарею ,

, недоедание.

У людей личинки анкилостом могут проникать через кожу, вызывая кожную форму мигрирующей личинки (CLM). Это заболевание проявляется в виде извилистого кожного высыпания, сопровождающегося пузырями и зудом.

Почему возникает устойчивость к лекарствам?

Профессор Ян Шлапета из Университета Сиднея подчеркнул, что рутинное использование противогельминтных препаратов способствует развитию устойчивости.

"Ответственное управление паразитами ветеринарами — это ключ к снижению распространения устойчивых анкилостом," отметил он.

Препараты следует использовать осмотрительно , основываясь на таргетированном и риск-ориентированном подходе .

, основываясь на . Профессор сравнил этот подход с использованием антибиотиков у людей: "Назначение бездумной терапии лишь усугубляет проблему."

Что делать?

Авторы исследования призывают к действиям:

Внедрять новые стратегии контроля паразитов. Проводить постоянный мониторинг устойчивости. Повышать осведомлённость ветеринаров и владельцев домашних животных.

"Эта ситуация является сигналом тревоги для всех, кто связан с ветеринарной практикой и содержанием животных," подчеркнули учёные.

Уточнения

Кривоголовки или анкилостомы (лат. Ancylostoma) — род паразитических круглых червей подотряда стронгилид (Strongylida).

