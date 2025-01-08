Гельминты: у людей появляется кожная форма мигрирующей личинки

Гельминты у собак, в частности анкилостомы, демонстрируют растущую устойчивость к противогельминтным препаратам на основе бензимидазола, широко используемым для борьбы с паразитами в желудочно-кишечном тракте. Новое исследование, проведённое учёными из Университетов Квинсленда и Сиднея, выявило масштаб проблемы, которая может поставить под угрозу здоровье животных и людей.
В ходе анализа более 100 образцов анкилостом, собранных у собак в Австралии и Новой Зеландии, было установлено:
"Это большая проблема, так как анкилостомоз может быть опасен и для животных, и для людей," - отметил доктор Сваид Абдулла из Школы ветеринарной науки Университета Квинсленда.
У собак анкилостомы поражают тонкий кишечник, вызывая:
У людей личинки анкилостом могут проникать через кожу, вызывая кожную форму мигрирующей личинки (CLM). Это заболевание проявляется в виде извилистого кожного высыпания, сопровождающегося пузырями и зудом.
Профессор Ян Шлапета из Университета Сиднея подчеркнул, что рутинное использование противогельминтных препаратов способствует развитию устойчивости.
"Ответственное управление паразитами ветеринарами — это ключ к снижению распространения устойчивых анкилостом," отметил он.
Авторы исследования призывают к действиям:
"Эта ситуация является сигналом тревоги для всех, кто связан с ветеринарной практикой и содержанием животных," подчеркнули учёные.
Кривоголовки или анкилостомы (лат. Ancylostoma) — род паразитических круглых червей подотряда стронгилид (Strongylida).
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