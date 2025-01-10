Психолог объяснил, почему важно вовремя убирать новогоднюю ёлку

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Далеко не все люди убирают или выбрасывают новогоднюю ёлку сразу после окончания зимних праздников. Некоторые держат её в комнате до весны, и на эту тему даже придумано множество шуток и анекдотов, однако психолог Станислав Самбурский объяснил "Газете.ру", что на самом деле эта ситуация не настолько весёлая, как кажется.

Фото: commons.wikimedia.org by Public Domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еловая века, шишка, палочки корицы и ягоды

"Если убирать ёлку слишком рано, можно погрузиться в грусть от быстро прошедших праздников, которые так долго ждали. Если же убрать ёлку и новогодние украшения слишком поздно, можно ожидать отсутствие интереса к празднику на следующий год, поэтому важно найти баланс между сохранением праздничного настроения и адаптацией к реальности", — сказал Самбурский.

Он добавил, что те, кто держат ёлку до апреля, подвержены депрессии, потому что подсознательно они цепляются за праздник и всеми силами хотят его продлить. Такие люди предпочитают жить в своих иллюзиях и грёзах, поэтому болезненно воспринимают столкновение с реальностью, которая не всегда похожа на волшебную сказку.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

