Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поплатилась жизнью за тягу к еде: что случилось с популярной блогершей?
5 лучших культур для посадки после картофеля
Актёры Голливуда теряют дома из-за разрушительного пожара в Калифорнии
Эти тренды пора забыть! Вот что меняется в дизайне интерьера в 2025 году
США признали неспособность помочь Украине поставками оружия
Этот простой тест определит качество незамерзайки
Почему нельзя повторно замораживать курицу: важное предупреждение
Как игрунки используют звуки для обращения к своим сородичам
Основные правила японского образа жизни для поддержания идеальной формы

Ваше тело сигнализирует о тревоге: как заметить её влияние

1:33
Здоровье

Эмоциональные проблемы нередко игнорируются, хотя их влияние на физическое здоровье давно доказано. Повышенный уровень тревожности может вызывать серьёзные сбои в работе организма. Как вовремя распознать симптомы и что с этим делать?

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

На что обратить внимание

Сон

Первый тревожный сигнал — ухудшение сна. Сначала вы можете часто просыпаться, не чувствуя себя отдохнувшим. Если не предпринять меры, это может перерасти в бессонницу.

Навязчивые мысли

Повышенная тревожность делает мысли неконтролируемыми и назойливыми. Они могут усиливать внутреннее напряжение, что только усугубляет ситуацию.

Работа ЖКТ

Эмоциональное состояние напрямую влияет на пищеварение. У одних это проявляется в переедании, у других — в полном отказе от пищи. Пищеварительная система при этом работает хуже, что влечёт за собой неприятные ощущения и проблемы с желудком.

Что делать

Если вы замечаете подобные симптомы, не откладывайте визит к психологу. Профессиональная помощь — лучший способ справиться с тревогой. Если консультация недоступна, постарайтесь сменить обстановку, разобраться в причинах своего состояния и обеспечить себе полноценный отдых.

Не забывайте, что здоровье — это баланс физического и эмоционального состояния. Чем быстрее вы обратите внимание на проблему, тем проще будет восстановить гармонию.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство - отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Недвижимость
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства Аудио 
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Новости спорта
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Эти тренды пора забыть! Вот что меняется в дизайне интерьера в 2025 году
США признали неспособность помочь Украине поставками оружия
Этот простой тест определит качество незамерзайки
Почему нельзя повторно замораживать курицу: важное предупреждение
Как игрунки используют звуки для обращения к своим сородичам
Основные правила японского образа жизни для поддержания идеальной формы
Регина Тодоренко показала честное фото после долгой борьбы со сколиозом 
Успех России в конфликте с Украиной может обойтись США в $808 млрд к 2029 году
Как подготовиться к идеальному походу с палатками
Астрономы раскрыли тайну мощного радиовсплеска из глубин Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.