Ваше тело сигнализирует о тревоге: как заметить её влияние

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эмоциональные проблемы нередко игнорируются, хотя их влияние на физическое здоровье давно доказано. Повышенный уровень тревожности может вызывать серьёзные сбои в работе организма. Как вовремя распознать симптомы и что с этим делать?

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

На что обратить внимание

Сон

Первый тревожный сигнал — ухудшение сна. Сначала вы можете часто просыпаться, не чувствуя себя отдохнувшим. Если не предпринять меры, это может перерасти в бессонницу.

Навязчивые мысли

Повышенная тревожность делает мысли неконтролируемыми и назойливыми. Они могут усиливать внутреннее напряжение, что только усугубляет ситуацию.

Работа ЖКТ

Эмоциональное состояние напрямую влияет на пищеварение. У одних это проявляется в переедании, у других — в полном отказе от пищи. Пищеварительная система при этом работает хуже, что влечёт за собой неприятные ощущения и проблемы с желудком.

Что делать

Если вы замечаете подобные симптомы, не откладывайте визит к психологу. Профессиональная помощь — лучший способ справиться с тревогой. Если консультация недоступна, постарайтесь сменить обстановку, разобраться в причинах своего состояния и обеспечить себе полноценный отдых.

Не забывайте, что здоровье — это баланс физического и эмоционального состояния. Чем быстрее вы обратите внимание на проблему, тем проще будет восстановить гармонию.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство - отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.

