Разделение таблеток: риски и последствия

Часто нам кажется, что одна таблетка слишком слабая, а другая, напротив, чрезмерно сильная. На первый взгляд, простое решение — разделить её на части. Однако не всегда это безопасно.
Прежде всего, таблетки без специальной риски для деления. Попытка разломить рассыпчатую таблетку приведёт к тому, что она просто раскрошится. Также стоит отказаться от идеи разделить таблетки с неприятным или раздражающим вкусом — это может повредить слизистую рта.
Не стоит разламывать препараты с несколькими активными компонентами, так как их вещества могут быть распределены неравномерно. Это может нарушить дозировку и эффективность лекарства. Особое внимание следует уделить противозачаточным средствам, химиотерапевтическим препаратам, противосудорожным и сосудосуживающим таблеткам — их тоже категорически нельзя делить.
Кроме того, капсулы с порошком или гелем вообще невозможно разделить на равные части, что делает их деление бесполезным и небезопасным.
Иногда кажется, что деление таблетки — удобное решение, но это может привести к ошибке в дозировке и снизить эффективность лечения. Если у вас есть сомнения, всегда лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.
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