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Разделение таблеток: риски и последствия

1:21
Здоровье

Часто нам кажется, что одна таблетка слишком слабая, а другая, напротив, чрезмерно сильная. На первый взгляд, простое решение — разделить её на части. Однако не всегда это безопасно.

Таблетки
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equate_Ibuprofen_Pills_and_Meijer_Aceteminophen_Caplets.JPG by ParentingPatch
Таблетки

Какие таблетки нельзя делить

Прежде всего, таблетки без специальной риски для деления. Попытка разломить рассыпчатую таблетку приведёт к тому, что она просто раскрошится. Также стоит отказаться от идеи разделить таблетки с неприятным или раздражающим вкусом — это может повредить слизистую рта.

Не стоит разламывать препараты с несколькими активными компонентами, так как их вещества могут быть распределены неравномерно. Это может нарушить дозировку и эффективность лекарства. Особое внимание следует уделить противозачаточным средствам, химиотерапевтическим препаратам, противосудорожным и сосудосуживающим таблеткам — их тоже категорически нельзя делить.

Кроме того, капсулы с порошком или гелем вообще невозможно разделить на равные части, что делает их деление бесполезным и небезопасным.

Иногда кажется, что деление таблетки — удобное решение, но это может привести к ошибке в дозировке и снизить эффективность лечения. Если у вас есть сомнения, всегда лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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