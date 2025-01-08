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Сидячая работа крадёт ваш сон: причина, о которой вы не догадывались

2:20
Здоровье

Люди, работающие в условиях низкой физической активности, сталкиваются с высоким риском проблем со сном.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

По данным нового исследования психолога Клэр Смит из Университета Южной Флориды, 80% современных работников, чья деятельность связана с длительным сидением, чаще страдают от симптомов бессонницы.

Что обнаружило исследование?

Данные, опубликованные в Journal of Occupational Health Psychology, были собраны за 10 лет на основе опросов более 1 000 сотрудников. Результаты показали, что сидячая работа и нестандартный график оказывают серьёзное влияние на качество сна:

  • У работников с малоподвижной работой на 37% чаще наблюдаются симптомы бессонницы.
  • Те, кто трудится по нестандартным графикам, на 66% чаще нуждаются в "досыпании" — регулярных дневных дремах или долгом сне по выходным.

Как работа влияет на сон?

"Мы проектируем рабочие процессы так, что они создают долгосрочные риски для здорового сна", — подчёркивает Клэр Смит.

Она объясняет, что полноценный сон — это не только 8 часов отдыха, но и лёгкость засыпания, непрерывный сон и стабильный график.

Особенно тревожным является тот факт, что 90% людей с нарушениями сна из-за рабочих условий остаются в этом состоянии спустя 10 лет. Проблемы с бессонницей чаще всего возникают у сотрудников, работающих за компьютером или ведущих малоподвижный образ жизни. А нестандартный график, например ночные смены, чаще приводит к необходимости "догонять" сон в выходные.

Три группы работников по качеству сна

Исследование выделило три категории работников:

  1. Хорошие спящие — имеют стабильный график и здоровый сон.
  2. "Досыпающие" — компенсируют недостаток сна в будние дни за счёт выходных.
  3. Бессонные — сталкиваются с трудностями засыпания, прерывистым сном и постоянной усталостью.

Клэр Смит рекомендует не только добавлять движение в рабочий день, но и ограничивать работу в нерабочее время. Это может помочь не только улучшить сон в краткосрочной перспективе, но и снизить риск хронических нарушений сна.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Работа или труд — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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