Сидячая работа крадёт ваш сон: причина, о которой вы не догадывались

Люди, работающие в условиях низкой физической активности, сталкиваются с высоким риском проблем со сном.
По данным нового исследования психолога Клэр Смит из Университета Южной Флориды, 80% современных работников, чья деятельность связана с длительным сидением, чаще страдают от симптомов бессонницы.
Данные, опубликованные в Journal of Occupational Health Psychology, были собраны за 10 лет на основе опросов более 1 000 сотрудников. Результаты показали, что сидячая работа и нестандартный график оказывают серьёзное влияние на качество сна:
"Мы проектируем рабочие процессы так, что они создают долгосрочные риски для здорового сна", — подчёркивает Клэр Смит.
Она объясняет, что полноценный сон — это не только 8 часов отдыха, но и лёгкость засыпания, непрерывный сон и стабильный график.
Особенно тревожным является тот факт, что 90% людей с нарушениями сна из-за рабочих условий остаются в этом состоянии спустя 10 лет. Проблемы с бессонницей чаще всего возникают у сотрудников, работающих за компьютером или ведущих малоподвижный образ жизни. А нестандартный график, например ночные смены, чаще приводит к необходимости "догонять" сон в выходные.
Исследование выделило три категории работников:
Клэр Смит рекомендует не только добавлять движение в рабочий день, но и ограничивать работу в нерабочее время. Это может помочь не только улучшить сон в краткосрочной перспективе, но и снизить риск хронических нарушений сна.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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