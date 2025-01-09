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Отбеливающая паста: скрытая угроза для ваших зубов

2:18
Здоровье

Отбеливающая зубная паста кажется простым решением для сияющей улыбки. Но задумывались ли вы, что она может больше навредить, чем помочь? Многие из её ингредиентов способны испортить зубы при ежедневном применении. Почему так происходит?

Мужчина чистит зубы
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы

Потеря минералов

Состав отбеливающих паст может снижать естественное содержание минералов в зубах. Со временем это делает поверхность зубов более грубой, а эмаль — уязвимой. В результате зубы становятся менее защищёнными и подверженными повреждениям.

Основные риски использования отбеливающих паст

Абразивные частицы

Отбеливающие пасты содержат микрогранулы, которые удаляют поверхностные пятна. Однако регулярное использование таких паст приводит к истиранию эмали, что повышает чувствительность зубов к горячей и холодной пище и увеличивает риск кариеса.

Повышенная чувствительность

Частое использование отбеливающих паст может повредить защитный слой эмали, обнажая дентин — внутренний, чувствительный слой зуба. Это вызывает неприятные ощущения при употреблении кислых, горячих или холодных продуктов.

Воздействие химических веществ

Перекись водорода или карбамид-перекись, которые часто встречаются в составе, могут негативно влиять на эмаль и раздражать дёсны. Особенно опасно злоупотребление такими пастами или их неправильное использование.

Обманчивый эффект

Отбеливающие пасты способны удалить лишь поверхностные пятна от кофе, чая или табака, но не меняют естественный цвет зубов. Это создаёт ложное впечатление эффективности и заставляет людей использовать пасту чаще, чем нужно, усугубляя повреждения.

Как снизить риски

Если вы хотите сохранить здоровье зубов, используйте отбеливающие пасты с осторожностью. Выбирайте продукты с низкой абразивностью и ограничьте их применение до 1-2 раз в неделю. Для более безопасного и долгосрочного осветления зубов обратитесь к стоматологу, который предложит профессиональные методы или подберёт подходящие средства ухода.

Уточнения

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
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