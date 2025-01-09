Отбеливающая паста: скрытая угроза для ваших зубов

Отбеливающая зубная паста кажется простым решением для сияющей улыбки. Но задумывались ли вы, что она может больше навредить, чем помочь? Многие из её ингредиентов способны испортить зубы при ежедневном применении. Почему так происходит?
Состав отбеливающих паст может снижать естественное содержание минералов в зубах. Со временем это делает поверхность зубов более грубой, а эмаль — уязвимой. В результате зубы становятся менее защищёнными и подверженными повреждениям.
Отбеливающие пасты содержат микрогранулы, которые удаляют поверхностные пятна. Однако регулярное использование таких паст приводит к истиранию эмали, что повышает чувствительность зубов к горячей и холодной пище и увеличивает риск кариеса.
Частое использование отбеливающих паст может повредить защитный слой эмали, обнажая дентин — внутренний, чувствительный слой зуба. Это вызывает неприятные ощущения при употреблении кислых, горячих или холодных продуктов.
Перекись водорода или карбамид-перекись, которые часто встречаются в составе, могут негативно влиять на эмаль и раздражать дёсны. Особенно опасно злоупотребление такими пастами или их неправильное использование.
Отбеливающие пасты способны удалить лишь поверхностные пятна от кофе, чая или табака, но не меняют естественный цвет зубов. Это создаёт ложное впечатление эффективности и заставляет людей использовать пасту чаще, чем нужно, усугубляя повреждения.
Если вы хотите сохранить здоровье зубов, используйте отбеливающие пасты с осторожностью. Выбирайте продукты с низкой абразивностью и ограничьте их применение до 1-2 раз в неделю. Для более безопасного и долгосрочного осветления зубов обратитесь к стоматологу, который предложит профессиональные методы или подберёт подходящие средства ухода.
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