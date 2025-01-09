Безалкогольные напитки при беременности: безопасно ли это

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление алкоголя во время беременности несёт серьёзные риски как для матери, так и для будущего ребёнка. Даже безалкогольные напитки, которые кажутся безопасной альтернативой, могут нести скрытую угрозу.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременность

Как алкоголь влияет на беременность

Алкоголь способен вызывать физические и когнитивные нарушения у ребёнка, которые объединяют под термином "фетальный алкогольный синдром". Самые тяжёлые проявления этого синдрома включают:

Деформацию черт лица (плоская средняя часть лица, короткие глазные щели, узкая верхняя губа)

Задержку роста

Серьёзные нарушения нервного развития

Кроме того, употребление алкоголя увеличивает риск выкидыша, преждевременных родов и рождения ребёнка с низким весом. Последствия могут проявляться и после рождения, влияя на здоровье и развитие малыша.

Что такое безалкогольные напитки

Удалённый спирт (Alcohol-removed)

Этот термин относится к продуктам, из которых удаляют алкоголь после их производства. Например, безалкогольное вино изготавливается как обычное, но затем спирт убирают с помощью фильтрации или дистилляции. Такой подход сохраняет вкус и аромат, близкий к традиционному вину.

Напитки без алкоголя (Alcohol-free)

Эти напитки изначально не содержат алкоголя. В их основе лежат фруктовые соки или газированные напитки, которые создают вкус, напоминающий алкогольные продукты.

Важно понимать, что даже напитки с маркировкой "безалкогольные" могут содержать до 0,5% алкоголя. Этот уровень сопоставим с естественным содержанием алкоголя в некоторых соках.

Мифы о "безалкогольных" напитках

Исследования показывают, что напитки с содержанием алкоголя 0,5% и менее не вызывают опьянения. Однако Canadian Journal of Clinical Pharmacology обнаружил, что 30% проверенных напитков с низким содержанием алкоголя содержали больше алкоголя, чем указано на этикетке, а 6 из них превышали 1%.

Некоторые безалкогольные вина могут содержать добавки или ароматизаторы, которые следует избегать, особенно если у вас есть диетические ограничения или чувствительность.

А если вы случайно выпили

Если вы употребили алкоголь до того, как узнали о беременности, не стоит паниковать. Большинство здоровых клеток, производимых позже, могут нивелировать влияние алкоголя.

Беременность — время, когда стоит максимально избегать рисков. Даже безалкогольные напитки требуют осознанного подхода. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы защитить здоровье своего будущего малыша.

Уточнения

Безалкогольное пиво — напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны).

