Артриты, артрозы и даже болезни крови: на что указывает боль в суставах

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в суставах может быть признаком различных проблем, включая терапевтические и ортопедические заболевания. Также она может возникнуть из-за чрезмерной физической нагрузки. Об этом рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

Фото: freepik боль в суставах

По его словам, боль в суставах может указывать на терапевтические заболевания, такие как артриты, ревматоидные процессы, патологии крови и другие. Также она может быть связана с ортопедическими проблемами, включая артрозы, последствия травм и плоскостопие.

Сорокин подчеркнул, что при хронической и сильной боли в суставах необходимо обратиться к врачу. Он также отметил, что иногда пациентов с подагрой или другими специфическими заболеваниями направляют к специалистам, которые занимаются лечением этих состояний.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.



Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.



Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον «кость» + ἄρθρον «сустав»), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.



