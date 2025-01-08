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Артриты, артрозы и даже болезни крови: на что указывает боль в суставах

0:53
Здоровье

Боль в суставах может быть признаком различных проблем, включая терапевтические и ортопедические заболевания. Также она может возникнуть из-за чрезмерной физической нагрузки. Об этом рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

боль в суставах
Фото: freepik
боль в суставах

По его словам, боль в суставах может указывать на терапевтические заболевания, такие как артриты, ревматоидные процессы, патологии крови и другие. Также она может быть связана с ортопедическими проблемами, включая артрозы, последствия травм и плоскостопие.

Сорокин подчеркнул, что при хронической и сильной боли в суставах необходимо обратиться к врачу. Он также отметил, что иногда пациентов с подагрой или другими специфическими заболеваниями направляют к специалистам, которые занимаются лечением этих состояний.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии. 

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον «кость» + ἄρθρον «сустав»), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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