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Добавка витамина D: что нужно знать, чтобы защитить сердце

2:51
Здоровье

Какая доза витамина D способна защитить сердце, снизить давление и уровень сахара в крови? Этот вопрос заинтересовал ученых, которые проанализировали данные десятков исследований, чтобы определить оптимальный подход.

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

Как витамин D влияет на сердце

Известно, что витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, уменьшает воспаление и помогает мышечной системе. Но его влияние на сердце до сих пор вызывает споры. Ранние исследования показывали связь между низким уровнем витамина D и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но не могли определить, является ли это причиной или следствием болезни.

"Хотя исследования показывают связь между приемом витамина D и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, пока нет однозначных доказательств прямой причинно-следственной связи. Возможно, низкий уровень витамина D связан с болезнями сердца, но это может быть следствием уже существующих заболеваний."- кардиолог Джейн Морган отмечает.

Анализ исследований: что говорят ученые

Команда ученых из Китая и США провела метаанализ 99 исследований, в которых участвовали более 17 600 человек из разных стран. Цель — выяснить, как добавки витамина D влияют на факторы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Оптимальная доза и преимущества

Исследования показали, что ежедневный прием средней дозы 3320 МЕ (примерно 83 микрограмма) витамина D связан с рядом положительных эффектов:

  • снижение систолического и диастолического давления
  • уменьшение уровня общего холестерина
  • снижение гликированного гемоглобина (HbA1c), маркера диабета 2 типа
  • уменьшение уровня глюкозы и инсулина в крови натощак

Особенно значительный эффект наблюдался у людей с низким исходным уровнем витамина D, нормальной массой тела (ИМТ ниже 30) и в возрасте старше 50 лет. Люди из регионов с низкой солнечной активностью также получали больше пользы от добавок.

Индивидуальный подход к приему

Однако, как подчеркивают исследователи, доза 3320 МЕ не является универсальной.

"Чтобы достичь оптимального уровня витамина D для кардиометаболического здоровья, важно учитывать этнические и биологические особенности каждого человека, а также его образ жизни и сопутствующие заболевания."- добавляет кардиолог Джейн Морган.

Перед началом приема витамина D рекомендуется сдать анализ крови на его уровень и обратиться к врачу для подбора индивидуальной дозировки.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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