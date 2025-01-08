Снижаем риск инсульта на 66 процентов, просто меняя образ жизни

Инсульт — это серьёзное заболевание, которое может быть вызвано как генетическими факторами, так и образом жизни.
Согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal, определённые комбинации ДНК могут увеличить риск инсульта на 35% вне зависимости от общего состояния здоровья человека.
Также было установлено, что нездоровый образ жизни повышает вероятность инсульта на 66% по сравнению со здоровым, даже если генетический риск отсутствует.
Даже если у вас есть предрасположенность к инсульту на генетическом уровне, здоровый образ жизни может значительно снизить общий риск его возникновения.
Доктор Джеймс Стивенсон, ведущий врач клиники Bupa Health Clinics, слова которого приводит Men's Health, рекомендует для уменьшения риска инсульта изменить следующие моменты в ежедневной рутине:
Вы можете пройти медицинские обследования, включая проверку сердечного ритма, артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови, в кабинете врача общей практики, в ходе диспансеризации или в ходе частных медицинских обследований.
О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.
Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга.
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