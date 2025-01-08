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Снижаем риск инсульта на 66 процентов, просто меняя образ жизни

2:16
Здоровье

Инсульт — это серьёзное заболевание, которое может быть вызвано как генетическими факторами, так и образом жизни.

Лыжи
Фото: commons.wikimedia.org by Tonyperk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лыжи

Согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal, определённые комбинации ДНК могут увеличить риск инсульта на 35% вне зависимости от общего состояния здоровья человека.

Также было установлено, что нездоровый образ жизни повышает вероятность инсульта на 66% по сравнению со здоровым, даже если генетический риск отсутствует.

Даже если у вас есть предрасположенность к инсульту на генетическом уровне, здоровый образ жизни может значительно снизить общий риск его возникновения.

Доктор Джеймс Стивенсон, ведущий врач клиники Bupa Health Clinics, слова которого приводит Men's Health, рекомендует для уменьшения риска инсульта изменить следующие моменты в ежедневной рутине:

  1. Будьте активны каждый день, чтобы сократить время, проводимое в сидячем положении.
  2. Не курите.
  3. Ограничьте потребление алкоголя, избегая чрезмерного употребления. Не превышайте норму в 14 единиц в неделю и не употребляйте алкоголь в больших количествах за один раз.
  4. Питайтесь сбалансированно и разнообразно, включая не менее пяти порций фруктов и овощей в день.
  5. Ограничьте потребление насыщенных жиров и соли.
  6. Поддерживайте здоровый вес.
  7. Если у вас есть нарушения сердечного ритма, такие как мерцательная аритмия, обратитесь к врачу. Мерцательная аритмия может быть вызвана стрессом и запрещёнными наркотиками, но не всегда имеет симптомы.
  8. Регулярно проверяйте артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови после 40 лет. Многие люди не знают о своём высоком артериальном давлении, уровне холестерина или диабете, пока не случится первый инсульт или сердечный приступ.

Вы можете пройти медицинские обследования, включая проверку сердечного ритма, артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови, в кабинете врача общей практики, в ходе диспансеризации или в ходе частных медицинских обследований.

Уточнения

О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы. 

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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