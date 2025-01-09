Вода с лимоном: правда ли она помогает похудеть

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровое питание часто ассоциируется с жесткими ограничениями и магическими свойствами продуктов. Однако многие из этих убеждений — лишь мифы, которые давно пора развенчать.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода с лимоном

Миф: Фрукты можно есть только после полудня

Одно из популярных заблуждений гласит, что фрукты нужно есть строго после 12 часов дня. Диетолог Ольга Безуглая утверждает, что научных доказательств этого правила не существует. Фрукты полезны в любое время суток — они богаты витаминами, минералами и клетчаткой.

Важно лишь контролировать общее количество углеводов и калорий, особенно если вы следите за весом. Основной вклад фруктов в здоровье заключается в их способности снабжать организм водой и питательными веществами. Они на 95% состоят из воды и фруктозы, что делает их лёгким и полезным перекусом.

Миф: Вода с лимоном помогает сжигать жир

Этот миф стал популярным благодаря утверждениям о том, что утренний стакан воды с лимоном ускоряет метаболизм и способствует жиросжиганию. На самом деле, вода с лимоном не обладает такими свойствами. Она может лишь поддерживать водный баланс и обеспечить организм витамином С.

Лимон богат полезными минералами, такими как кальций, железо, селен и калий. Регулярное употребление воды с лимоном может укрепить кости, улучшить состояние зубов и снизить риск образования камней в почках. Однако рассчитывать на него как на способ похудения — не стоит. Для эффективной потери веса необходимы сбалансированное питание и физическая активность.

Миф: Детокс-диеты очищают организм от токсинов

Детокс-диеты и модные "соки для очищения” стали популярны благодаря соцсетям. Они обещают вывести токсины из организма, но это заблуждение. Человеческое тело уже обладает мощной системой детоксикации: печень, почки, кожа и лёгкие эффективно справляются с этой задачей.

Специальные детокс-программы не только бесполезны, но и могут нанести вред. Побочные эффекты включают упадок сил, головокружение, мышечные боли и усталость. Вместо этого лучше придерживаться сбалансированного рациона, включающего овощи, фрукты и клетчатку, а также заниматься спортом.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.



