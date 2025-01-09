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Спортзал не поможет похудеть без этого простого секрета

2:04
Здоровье

Многие считают, что для избавления от лишнего веса достаточно проводить часы в спортзале. Но что, если это не работает? Почему тренировки порой не приносят ожидаемого результата?

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Ошибочное представление о тренировках

Начав путь к похудению, большинство людей делают акцент на физических нагрузках. Однако, несмотря на часы, проведённые на беговой дорожке или с гантелями, результат может оказаться далёким от ожиданий. Почему так происходит?

"Проблема в том, что тренировки — это лишь часть процесса. Без контроля питания даже самые интенсивные упражнения не дадут желаемого эффекта", — объясняет эксперт Ольга.

"Во время тренировки вы сжигаете калории, но неправильное питание легко нивелирует все усилия. Например, всего одна шоколадка может "съесть" ваши достижения за целый час на беговой дорожке"-она отмечает.

Питание как ключ к успеху

Процесс похудения — это не только баланс между потреблением и расходом калорий. На вес влияют гормоны, состояние желудочно-кишечного тракта и общее здоровье организма.

"Наш организм — сложная система, которая требует энергии для поддержания жизнедеятельности. Мы получаем её из пищи. Но если потребляем больше калорий, чем тратим, они откладываются в виде жира. Поэтому контроль рациона — это первый шаг к стройности", — подчёркивает специалист.

А что, если нет времени на спорт

Многие не могут регулярно тренироваться из-за плотного графика, физических ограничений или банального нежелания. Это абсолютно нормально. Секрет в том, что правильное питание может быть не менее эффективным способом снизить вес.

Ольга подчёркивает, что осознание роли питания — это ключ к успеху. Поняв, как ваш рацион влияет на организм, можно добиться результатов даже без регулярных физических нагрузок.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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