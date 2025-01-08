Как одиночество может навредить вашему здоровью

Исследование, проведенное Кембриджским университетом, показало, что одиночество и социальная изоляция приводят к увеличению уровня белков, связанных с воспалением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и другими хроническими состояниями.
В Великобритании около 27% взрослых чувствуют себя одинокими, что особенно затрагивает старшее и младшее поколения.
Одиночество не только негативно влияет на психическое здоровье, но и на физическое, увеличивая риск слабоумия на 50% и инсульта на 30%. В 2023 году ВОЗ сравнила вред одиночества с выкуриванием 15 сигарет в день, пишет Men's Health.
Исследование проанализировало данные более 42 000 человек из проекта UK Biobank и выявило 175 белков, связанных с социальной изоляцией, и 26 — с одиночеством. Наиболее распространенные белки, связанные с изоляцией, являются маркерами воспаления, а ключевой белок, регулирующий метаболизм холестерина, сильнее всего ассоциировался с одиночеством.
90% белков оказались связанными с риском смертности и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Четыре белка защищают от социальной изоляции, а один — от одиночества. Генетические факторы не вызывают одиночество, а сами являются результатом его воздействия.
Одиночество ухудшает физическое здоровье через увеличение белков воспаления, что ослабляет иммунитет и увеличивает риск хронических заболеваний. Это подчеркивает важность социальных связей для здоровья.
Хотя изоляцию сложно предотвратить, поддержание социальных связей критически важно для физического благополучия.
Одино́чество — состояние одинокого человека.
Социа́льная изоля́ция — социальное явление, при котором имеет место отторжение индивида или социальной группы от других индивидов или социальных групп вследствие резкого прекращения или сокращения социальных контактов и взаимоотношений.
Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.