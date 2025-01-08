Как одиночество может навредить вашему здоровью

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное Кембриджским университетом, показало, что одиночество и социальная изоляция приводят к увеличению уровня белков, связанных с воспалением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и другими хроническими состояниями.

Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одинокий мужчина

В Великобритании около 27% взрослых чувствуют себя одинокими, что особенно затрагивает старшее и младшее поколения.

Одиночество не только негативно влияет на психическое здоровье, но и на физическое, увеличивая риск слабоумия на 50% и инсульта на 30%. В 2023 году ВОЗ сравнила вред одиночества с выкуриванием 15 сигарет в день, пишет Men's Health.

Исследование проанализировало данные более 42 000 человек из проекта UK Biobank и выявило 175 белков, связанных с социальной изоляцией, и 26 — с одиночеством. Наиболее распространенные белки, связанные с изоляцией, являются маркерами воспаления, а ключевой белок, регулирующий метаболизм холестерина, сильнее всего ассоциировался с одиночеством.

90% белков оказались связанными с риском смертности и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Четыре белка защищают от социальной изоляции, а один — от одиночества. Генетические факторы не вызывают одиночество, а сами являются результатом его воздействия.

Одиночество ухудшает физическое здоровье через увеличение белков воспаления, что ослабляет иммунитет и увеличивает риск хронических заболеваний. Это подчеркивает важность социальных связей для здоровья.

Хотя изоляцию сложно предотвратить, поддержание социальных связей критически важно для физического благополучия.

Уточнения

Одино́чество — состояние одинокого человека.



Социа́льная изоля́ция — социальное явление, при котором имеет место отторжение индивида или социальной группы от других индивидов или социальных групп вследствие резкого прекращения или сокращения социальных контактов и взаимоотношений.



