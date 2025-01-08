Что выбрать курицу или индейку: разбираем разницу

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда речь идет о здоровом питании, курица и индейка часто занимают лидирующие позиции благодаря высокому содержанию нежирного белка. Однако, чтобы определить, что из них полезнее, важно учитывать разные аспекты: пищевая ценность, способ приготовления и предпочтения по частям птицы. Давайте разберемся.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая куриная грудка с овощами

Калорийность и содержание белка

Сравним 85 граммов вареной грудки без кожи и костей:

Курица содержит 128 калорий, 26 граммов белка и 2,7 грамма жира.

Индейка — 125 калорий, 26 граммов белка и 1,7 грамма жира.

Индейка слегка выигрывает за счет меньшего содержания жира, но в целом разница минимальна. Если важен максимальный белок при минимуме калорий, обе птицы подойдут одинаково хорошо.

Холестерин

Для тех, кто следит за уровнем холестерина, белое мясо обеих птиц — отличный выбор. Однако индейка имеет небольшое преимущество:

В 85 граммах индейки 68 мг холестерина, а в курице — 88 мг.

Кожура, независимо от птицы, добавляет калории и жиры, что следует учитывать, если вы стараетесь поддерживать здоровье сердца.

Важные микроэлементы

Курица и индейка являются источниками железа, цинка и холина.

Курица: 0,39 мг железа, 0,77 мг цинка, 94 мг холина.

Индейка: 0,6 мг железа, 1,46 мг цинка, 72 мг холина.

Хотя индейка лидирует по содержанию железа и цинка, в курице больше холина — ключевого вещества для поддержания памяти и здоровья мозга.

Легкость переваривания

Обе птицы легко усваиваются организмом, что делает их идеальными для людей с чувствительным желудком. Однако, стоит помнить: жир из кожуры переваривается дольше, что может вызывать дискомфорт.

Что выбрать

И курица, и индейка заслуживают места на вашем столе. Если вы ищете оптимальное сочетание белка и минимального жира, индейка слегка опережает курицу. Она также будет лучшим выбором для тех, кто хочет увеличить содержание железа и цинка в рационе. Однако, если вы заботитесь о здоровье мозга, курица с ее высоким содержанием холина — ваш выбор.

В конечном счете, разнообразие — ключ к здоровому питанию. Добавьте обе птицы в свой рацион, учитывая свои потребности и вкусовые предпочтения.

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.

