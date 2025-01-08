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Как выбрать макароны для здоровья: один секрет на упаковке

2:21
Здоровье

Макароны давно завоевали любовь гурманов и стали одним из самых популярных гарниров. Их подают с мясом, овощами, соусами, а также используют в разнообразных блюдах. Однако, задумывались ли вы, какие сорта макарон наиболее полезны и как выбрать их правильно?

Макароны
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макароны

Чем отличаются виды макарон

Принципиальной разницы между макаронами из твердых и мягких сортов пшеницы нет, если рассматривать их с точки зрения снятия оболочки зерна. Именно эта оболочка содержит пищевые волокна, витамины и минералы.

При выборе макарон в супермаркете ориентируйтесь на их внешний вид. Макароны из твердых сортов пшеницы имеют светлый оттенок, а цельнозерновые — более темный. Если вы хотите увеличить потребление клетчатки, выбирайте цельнозерновые макароны. Они не только содержат больше витаминов и минералов, но и менее калорийны по сравнению с обычными белыми макаронами.

Для наглядности: цельнозерновые макароны содержат почти на 50% больше клетчатки. Всего одна порция может обеспечить около трети суточной нормы пищевых волокон для взрослого человека.

Как сделать макароны более полезными

Макароны могут быть частью сбалансированного рациона, если подойти к их приготовлению с умом. Вот несколько советов:

  • Выбирайте цельнозерновые продукты. Они богаты клетчаткой и содержат больше питательных веществ.
  • Сочетайте с белком и овощами. Такой прием сделает блюдо питательным и сбалансированным.
  • Используйте макароны как гарнир. Подавайте их с рыбой, курицей или бобовыми.
  • Повторный нагрев. Это увеличивает стойкость крахмала, что полезно для пищеварения.

А что делать с глютеном

Если вы придерживаетесь безглютеновой диеты или страдаете целиакией, выбирайте макароны с маркировкой "без глютена". Такие продукты изготавливают из альтернативных видов муки, включая нутовую, рисовую, гречневую, а также из зеленого горошка или чечевицы.

Помните: даже макароны могут быть полезными, если употреблять их в умеренных количествах и сочетать с правильными продуктами!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
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