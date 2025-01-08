Как выбрать макароны для здоровья: один секрет на упаковке

Макароны давно завоевали любовь гурманов и стали одним из самых популярных гарниров. Их подают с мясом, овощами, соусами, а также используют в разнообразных блюдах. Однако, задумывались ли вы, какие сорта макарон наиболее полезны и как выбрать их правильно?
Принципиальной разницы между макаронами из твердых и мягких сортов пшеницы нет, если рассматривать их с точки зрения снятия оболочки зерна. Именно эта оболочка содержит пищевые волокна, витамины и минералы.
При выборе макарон в супермаркете ориентируйтесь на их внешний вид. Макароны из твердых сортов пшеницы имеют светлый оттенок, а цельнозерновые — более темный. Если вы хотите увеличить потребление клетчатки, выбирайте цельнозерновые макароны. Они не только содержат больше витаминов и минералов, но и менее калорийны по сравнению с обычными белыми макаронами.
Для наглядности: цельнозерновые макароны содержат почти на 50% больше клетчатки. Всего одна порция может обеспечить около трети суточной нормы пищевых волокон для взрослого человека.
Макароны могут быть частью сбалансированного рациона, если подойти к их приготовлению с умом. Вот несколько советов:
Если вы придерживаетесь безглютеновой диеты или страдаете целиакией, выбирайте макароны с маркировкой "без глютена". Такие продукты изготавливают из альтернативных видов муки, включая нутовую, рисовую, гречневую, а также из зеленого горошка или чечевицы.
Помните: даже макароны могут быть полезными, если употреблять их в умеренных количествах и сочетать с правильными продуктами!
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