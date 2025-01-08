Еда с риском: кто не должен употреблять грибы

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эти дары природы привлекают своей доступностью и вкусом. Однако грибы не так безопасны, как может показаться, и подходят далеко не всем.

Фото: freepik курица с грибами

Кому лучше отказаться от грибов

Минздрав предупреждает, что употребление грибов стоит ограничить некоторым категориям людей, даже если они уверены в их качестве. Это касается:

беременных и кормящих женщин

детей до 12 лет

пожилых людей

Во время беременности и лактации даже безопасные виды грибов могут стать причиной аллергий или инфекций, способных навредить здоровью ребенка. Детям же грибы противопоказаны из-за сложной структуры: детский организм не способен переварить хитин — сложный белок, содержащийся в грибах. Это может вызвать проблемы с пищеварением, так как у детей отсутствуют ферменты, необходимые для его расщепления.

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергией или склонностью к раздражению слизистой желудка также должны избегать употребления грибов. Особенно осторожными нужно быть с маринованными грибами, которые противопоказаны при язвенном колите и болезни Крона.

Грибы: риск, о котором важно знать

По словам врача Виктории Пьец, ежегодно десятки людей сталкиваются с трагическими последствиями употребления грибов. Причина в том, что грибы накапливают тяжелые металлы, радиоактивные элементы из почвы и воздуха. К тому же люди часто путают съедобные и ядовитые виды.

"Грибы, собранные возле дороги, представляют особую опасность. Даже опытные грибники могут ошибиться, ведь некоторые молодые грибы, такие как сыроежки и бледные поганки, очень похожи", — отмечает врач.

Добавьте сюда тот факт, что термическая обработка не устраняет токсичные вещества, и риск получить отравление существенно возрастает. Даже один ядовитый гриб может сделать блюдо смертельно опасным.

Чем вреден хитин

Основой грибов является хитин — вещество, напоминающее бумажную стружку. Он почти не переваривается в кишечнике, действуя как "губка-транзит". Полезных веществ, вроде селена и фосфора, в грибах немного, а витаминов группы В и белка ещё меньше. Кроме того, грибы замедляют выделение желудочного сока, что осложняет переваривание пищи.

Что делать при отравлении грибами

Симптомы отравления грибами могут проявиться в течение получаса или даже нескольких дней. Основные признаки:

тошнота, рвота

боль в животе

диарея

головокружение, слабость

повышение температуры

бледность конечностей, холодные руки и ноги

галлюцинации

При появлении симптомов нужно немедленно вызывать скорую. До её приезда промойте желудок водой, примите сорбенты (0,5 г активированного угля на кг массы тела) и пейте много жидкости — воды, прохладного чая или подсоленной воды, чтобы поддержать водно-солевой баланс.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

