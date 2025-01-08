Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От лучшего к худшему: фитнес-тренеры оценили 22 упражнения на пресс
Какие эмоции могут испытывать животные? Интересные факты
Россия сэкономила на игристом шампанском, но всё-равно вошла в топ-10 мировых импортеров
Пчёлы даже не посмотрят в строну соседского сада: посадите эти растения
Место, где оживают легенды кино: Марокко глазами режиссёров
Простое приспособление защитит вашу машину от царапин
Вы перестанете покупать хлеб, если будете готовить его по этому рецепту
Новый рецепт пряников: пикантность вместо сладости
Кейт Миддлтон запретила няне произносить при детях слово малыш

Еда с риском: кто не должен употреблять грибы

3:10
Здоровье

Эти дары природы привлекают своей доступностью и вкусом. Однако грибы не так безопасны, как может показаться, и подходят далеко не всем.

курица с грибами
Фото: freepik
курица с грибами

Кому лучше отказаться от грибов

Минздрав предупреждает, что употребление грибов стоит ограничить некоторым категориям людей, даже если они уверены в их качестве. Это касается:

  • беременных и кормящих женщин
  • детей до 12 лет
  • пожилых людей

Во время беременности и лактации даже безопасные виды грибов могут стать причиной аллергий или инфекций, способных навредить здоровью ребенка. Детям же грибы противопоказаны из-за сложной структуры: детский организм не способен переварить хитин — сложный белок, содержащийся в грибах. Это может вызвать проблемы с пищеварением, так как у детей отсутствуют ферменты, необходимые для его расщепления.

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергией или склонностью к раздражению слизистой желудка также должны избегать употребления грибов. Особенно осторожными нужно быть с маринованными грибами, которые противопоказаны при язвенном колите и болезни Крона.

Грибы: риск, о котором важно знать

По словам врача Виктории Пьец, ежегодно десятки людей сталкиваются с трагическими последствиями употребления грибов. Причина в том, что грибы накапливают тяжелые металлы, радиоактивные элементы из почвы и воздуха. К тому же люди часто путают съедобные и ядовитые виды.

"Грибы, собранные возле дороги, представляют особую опасность. Даже опытные грибники могут ошибиться, ведь некоторые молодые грибы, такие как сыроежки и бледные поганки, очень похожи", — отмечает врач.

Добавьте сюда тот факт, что термическая обработка не устраняет токсичные вещества, и риск получить отравление существенно возрастает. Даже один ядовитый гриб может сделать блюдо смертельно опасным.

Чем вреден хитин

Основой грибов является хитин — вещество, напоминающее бумажную стружку. Он почти не переваривается в кишечнике, действуя как "губка-транзит". Полезных веществ, вроде селена и фосфора, в грибах немного, а витаминов группы В и белка ещё меньше. Кроме того, грибы замедляют выделение желудочного сока, что осложняет переваривание пищи.

Что делать при отравлении грибами

Симптомы отравления грибами могут проявиться в течение получаса или даже нескольких дней. Основные признаки:

  • тошнота, рвота
  • боль в животе
  • диарея
  • головокружение, слабость
  • повышение температуры
  • бледность конечностей, холодные руки и ноги
  • галлюцинации

При появлении симптомов нужно немедленно вызывать скорую. До её приезда промойте желудок водой, примите сорбенты (0,5 г активированного угля на кг массы тела) и пейте много жидкости — воды, прохладного чая или подсоленной воды, чтобы поддержать водно-солевой баланс.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
Обсудить
Сейчас читают
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Экономика и бизнес
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки Аудио 
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Недвижимость
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Последние материалы
Кейт Миддлтон запретила няне произносить при детях слово малыш
Новый рецепт пряников: пикантность вместо сладости
Еда с риском: кто не должен употреблять грибы
Возраст не имеет значения: как стать быстрее, сильнее и выносливее после 40
Жену Джастина Бибера обвинили в одержимости Селеной Гомес
Путешествие в мир LEGO: что вас ждёт в Биллунде
После праздников за руль? Вот что нужно знать, чтобы избежать проблем
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Загрязнение, о котором не знали 2000 лет: токсичный воздух Древнего Рима
Натуральный ароматизатор своими руками: избавьтесь от неприятных запахов в туалете на 2 недели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.